هدف اروپا از تحریم نفت تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس است

حجت الاسلام علی بنایی درگفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بیشترین تلاش اروپا در تحریم نفتی ایران‏، تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس و میزان مشرکت مردم در این انتخابات و همچنین ایجاد تشویش در ملت ایران از جهت اقتصادی است.



وی گفت: ملت ایران تاکنون تحریم‌های زیادی را گذرانده اند و در مقابل این تحریم نیز به خوبی ایستادگی خواهند کرد.



تحریم نفت بیشترین ضرر را به اروپا وارد می‌کند



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اینکه از مدت‌ها پیش اتحادیه اروپا در جهت ایجاد جنگی روانی مسأله تحریم را مطرح کرده است افزود: این تحریم باعث افزایش قیمت نفت می‌شود و ضرر بسیاری به خریداران نفت وارد می‌کند.



وی ادامه داد:‌ پس از تحریم نفت، ایران مشتریان جدیدی را برای خریداری نفت پیدا می‌کند و کشورهای اروپایی از این تحریم ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.



اتحادیه اروپا از واکنش ایران به تحریم نفت نگران است



حجت الاسلام بنایی با اشاره به اینکه ایران به لحاظ قرار گرفتن در منطقه خلیج فارس و نزدیکی به تنگه هرمز از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است افزود: اتحادیه اروپا این تحریم را 6 ماه به تعویق انداخته و از واکنش‌های ایران دچار تشویش است.

