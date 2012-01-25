72 جوان گلستانی راهی کربلای معلی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین 33 سفر به مشهد مقدس به جوانان گلستانی اعطا می شود که یکی از اهداف ما تهیه 72 سفرنامه توسط این جوانان است که در پایان به شکل یک کتاب منتشر خواهد شد.

وی گفت: این کار برای اولین بار در سطح کشور و در استان گلستان اجرا خواهد شد.

امامی افزود: این برنامه ها در 10 شهر استان از دوم بهمن ماه لغایت 12 بهمن ماه جاری قبل از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ادامه داد: این برنامه ها با محوریت جوانان و ایجاد پیوند عاطفی بین آنها و اهل بیت (ع) برگزار می شود.

وی اضافه کرد: بیش از دو هزار جوان در برگزاری این کاروان در هر شهرستان مشارکت خواهند داشت از این رو برنامه های جامعی برای این ایام در نظر گرفته شده است.

امامی عنوان کرد: برنامه های این کاروان در سه روز اول این دهه با عنوان در سوگ رسول رحمت، چهار روز دوم این دهه با عنوان تجلی وحدت و حیات با عزت و سه روز پایانی این دهه نیز با شعار حضور با افتخار و روحیه با اقتدار برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری مجالس سخنرانی، اجرای تواشیح، قرائت قرآن توسط قاریان برتر و قرائت منشور میثاق جوانان گلستانی با رهبر معظم انقلاب را از جمله برنامه های این ایام برشمرد.

امامی گفت: 10 پیام از سوی جوانان گلستانی در این مدت آماده و به مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.