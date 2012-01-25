رسیدن به هدف مسیر دشواری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزه زاده؛ دبیر نخستین جشنواره هنری ایران 1404 ضمن بیان این مطلب، درخصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره در دومین نشست خبری که با حضور مرتضی گودرزی دیباج؛ دبیر علمی جشنواره و حبیب ایل بیگی مدیر روابط عمومی حوزه هنری برگزار شد، گفت: موضوع این جشنواره و وظیفه ای که در حوزه فرهنگ و هنر برای آن تدارک دیده شده است موضوعی سهل الممتنع است، از این جهت که از یک سو درک عمومی درباره سند وجود دارد و از سوی دیگر اگر بنا باشد براساس سند کار فرهنگی و هنری انجام شود باید تعریف روشنی از سند چشم ارائه کرد؛ به این معنا که همه کشورهای دنیا سند چشم انداز دارند اما باید دید مخاطبان سندهای چشم انداز چه کسانی هستند. آیا نخبگان، اقتصاد دان ها، فعالان سیاسی و اجتماعی و عمرانی مخاطب اصلی این سند هستند و اگر چنین است سهم مخاطب عام از این سند چیست؟

وی در ادامه افزود: اگر مخاطب عام هم سهمی از این سند چشم انداز دارد چه وسیله و امکاناتی باید در اختیار باشد تا این سند برای مخاطب تبیین گردد چراکه فرزندان امروز در ایران 1404 دست اندرکاران امور کشور خواهند بود از همین رو باید از جنبه های گوناگون نسبت به این سند تفهیم و آماده باشند و خوب اگر از این موضع به سند نگاه کنیم جامعه هنری باید تولید اثر کند.

دبیر نخستین جشنواره هنری ایران 1404 در ادامه صحبت های خود با اشاره به نگاه هنرمندان در این سند گفت: هنرمندان ایران در حوزه چشم انداز ایران 1404 نگاه به آینده دارد. آینده با ایده آل ها همراه است و مجموع آثار در این جشنواره با نگاه امیدوار کننده به آینده همراه است و برای رسیدن به این هدف مسیر دشواری را طی کردیم. علت این راه سخت این بود که یک گفتگوی همه فهم و تبیین شده در این خصوص وجود ندارد و به یک ادبیات مشترک در این حوزه نرسیده ایم از همین رو انتخاب اثر به معنای واقعی سخت بود و مراحل بسیاری طی شد تا به آنچه منظور نظر است برسیم. خوشبختانه به آثار خوب و درخشانی از آثار هنری در بخش های مختلف هنرهای تجسمی ، موسیقی ، تئاتر، سینما و سایر حوزه های هنری رسیدیم .

وی در ادامه افزود: البته هنوز اول راه هستیم و باید اهمیت این موضوع در جامعه هنری به درستی درک شود تا با موضوع سند چشم انداز 1404 در آینده تطابق پیدا کند، به همین منظور نشست های متعددی در کنار انتخاب و داوری آثار با هنرمندان شکل گرفته است و قرار است همایش های عملی طی این دو روز با حضور آقایان قبادی، ترکی، مجید شاه حسینی، سرشار محمد رجبی ، احمدرضا معتمدی، و جعفری جلوه در حوزه های مختلف فرهنگ و هنری داشته باشیم.

وی در پایان صحبت های خود به برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : جشنواره هنری ایران 1404 از شنبه 8 بهمن ماه آغاز می شود و مراسم افتتاحیه به معنای متداول آن نداریم و جشنواره به یک همایش علمی در تالار مهر برگزار می شود؛ اجرای قطعه ارکسترال "ایران 1404" به رهبری مهدی وجدانی، نمایش فیلم های سینمایی متنوع نمایش، شعر از برنامه های این جشنواره است که با نگاه به آینده انتخاب شده است.

در ادامه این نشست مرتضی گودرزی دیباج دبیر علمی جشنواره با اشاره به طرح مسائل روز اجتماعی در این جشنواره گفت: این جشنواره جزء جشنواره های نادری است که تلاش می کند هنرمندان را وارد مسائل روز اجتماعی و فرهنگی کند و خوب این حضور را باید به فال نیک گرفت چراکه در شرایطی به سر می بریم که هنر را باید با نگاهی واقع گرایانه نگریست و خوشبختانه آثار ارسال شده راضی کننده بود.

دبیر علمی جشنواره در ادامه افزود: حضور مسئولان و هنرمندان در نخستین جشنواره هنری 1404 درکنار هم را باید مغتنم دانست. بخش های مختلف کار انجام شده است و ارزیابی ها صورت گرفته است و در کنار نمایش آثار چون نگاه هنری به سند چشم انداز مهم بود به همین منظور طرح بحث همایش علمی نیز طراحی شده است.

در پایان این نشست حبیب ایل بیگی به آثار ارسال شده به جشنواره اشاره کرد و گفت: تعداد آثار ارسال شده به جشنواره بیش از 200 اثر در بخش های مختلف بوده که 181 اثر در بخش مسابقه ارائه شده است و قرار است اجرای موسیقی در سالن اندیشه برگزار شود، فیلم های سینمایی در تالار سوره، همایش های علمی و برخی از نمایش ها در تماشاخانه مهر روی صحنه می رود، گالری شماره یک خانه عکاسان به نمایش پوستر و نگارگری اختصاص دارد، نمایشگاه کاریکاتور در گالری ابوالفضل علی، نمایشگاه تصویر سازی در گالری سوره، نمایشگاه عکس گالری شماره دو خانه عکاسان، نمایشگاه نقاشی، گالری خانه سوره، فیلم کوتاه و مستند در سالن اوستا برگزار شود.