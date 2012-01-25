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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

امور دانشگاه ارومیه با ریاضت سپری می‌شود/ وضعیت پروژه های عمرانی

امور دانشگاه ارومیه با ریاضت سپری می‌شود/ وضعیت پروژه های عمرانی

رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به وضعیت سخت امور اجرایی این دانشگاه تاکید کرد که امور دانشگاه ارومیه با ریاضت سپری می شود.

حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بودجه برخی پروژه های دانشگاه ارومیه که امسال باید به پایان می رسید، اختصاص داده نشد از سوی دیگر نه تنها مقروض هستیم بلکه برخی به بهانه های مختلف پروژه ها را ادامه نمی دهند.

وی با بیان اینکه روند اجرایی شدن پروژه ها در دانشگاه ارومیه مناسب نیست، خاطرنشان کرد: وضعیت عمرانی دانشگاه ارومیه مناسب نیست و از نظر اجرایی هم تنها توانستیم امورات ماهانه دانشگاه را اداره کنیم.

رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه صورتمان را با سیلی سرخ نگه می داریم، تاکید کرد: امور اجرایی دانشگاه ارومیه با ریاضت و صرفه جویی کامل در حال گذران است.

صدقی گمچه همچنین تاکید کرد که 2 ماه باقی مانده از سال 90 نیز با سختیهای پیش رو همچنین با برنامه ریزی کامل به این امید سپری می شود تا شاید تغییر جدیدی در بودجه سال آینده این دانشگاه و اختصاصات مالی آن از سوی مسئولان پیش آید.

کد مطلب 1516896

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