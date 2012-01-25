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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

حجت الاسلام ولی نژاد:

دنیا نیاز شدید به اخلاق دارد

دنیا نیاز شدید به اخلاق دارد

داشلی برون - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: دنیای کنونی نیاز شدید به اخلاق دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش نقش اخلاق نبوی در هدایت جامعه افزود: اگر مردم اخلاق اسلامی را رعایت کنند جامعه هرگز دچار مشکلاتی مثل طلاق و بزهکاری نخواهد شد.     

وی گفت: دنیا، نبی مکرم اسلام (ص) را بر اساس حسن خلق آن حضرت می شناسند و خدای متعال هم این صفت پیامبر را ستوده  و می‌فرماید که مردم به واسطه اخلاق نیک تو به اسلام گرویدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: اساسا پیامبر برگزیده شد تا مکارم اخلاق را در جامعه زنده کند زیرا با اخلاق خوب می شود هم زیربنای جامعه را ساخت وهم دین اسلام را ترویج داد. 

کد مطلب 1516903

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