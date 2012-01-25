دنیا نیاز شدید به اخلاق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش نقش اخلاق نبوی در هدایت جامعه افزود: اگر مردم اخلاق اسلامی را رعایت کنند جامعه هرگز دچار مشکلاتی مثل طلاق و بزهکاری نخواهد شد.
وی گفت: دنیا، نبی مکرم اسلام (ص) را بر اساس حسن خلق آن حضرت می شناسند و خدای متعال هم این صفت پیامبر را ستوده و میفرماید که مردم به واسطه اخلاق نیک تو به اسلام گرویدند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: اساسا پیامبر برگزیده شد تا مکارم اخلاق را در جامعه زنده کند زیرا با اخلاق خوب می شود هم زیربنای جامعه را ساخت وهم دین اسلام را ترویج داد.
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