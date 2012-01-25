مرمت معروفترین باغ دارالسلطنه تبریز به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی در حاشیه بازدید از کارگاه مرمتی برج خلعت پوشان در گفتگو با خبرنگاران افزود: مرمت این اثر از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است.

محمدی با اشاره به عملیات مرمتی انجام گرفته در این اثر ثبتی گفت: مرمت مصطقه سنگی، کاشی کاریها، طاق و گنبد و همچنین حذف الحاقات اضافی از دیگر ترمیمات انجام گرفته بر وی برج خلعت پوشان، مرمت جداره ها، عایق سازی اطراف عمارت، پیگردی برای پیدا کردن استخر مجموعه بخشی از این عملیات مرمتی به شمار می رود.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی افزود: در میان این باغ استخری بزرگ قرار داشت که کوشک در وسط آن ساخته شده و برج خلعت پوشان نامیده می شد.

محمدی اظهار داشت: متاسفانه اکنون این استخر از میان رفته و تنها کوشک آن باقی مانده به طوریکه محوطه باغ به طور کلی دگرگون شده است.

وی با اشاره به کاربرد این باغ و وجه تسمیه نامگذاری آن به عنوان خلعت پوشان تشریح کرد: یکی از بزرگترین مراسم درباری قاجار در این باغ برگزار می شد به طوریکه در آن خلعت اعطایی شاه قاجار طی مراسمی خاص بر دوش رجالی که دربار برگزیده بود قرار می گرفت.

محمدی تصریح کرد: دارالسلطنه تبریز در دوره قاجاریه در میان شهرهای ایران موقعیتی ممتاز داشت که این موقعیت تابع اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران با جهان پیرامون بود که به تبریز جایگاه سیاسی و اقتصادی ویژه ای می بخشید.

وی یادآور شد: شکل گرفتن مهمترین مرکز اقتصادی کشور در تبریز دوره قاجاریه که تجلی کالبدی آن گسترش یافتن این شهر تا حد بزرگترین بازار ایران بود و نیز اقامت ولیعهدهای قاجار در این شهر و تمرین سلطنت گواهی بر این مدعاست.

محمدی با اشاره به موقعیت قرارگیری باغ خلعت پوشان در شهر گفت: این باغ در حومه جنوب شرقی تبریز و بیرون از حصار در فاصله یک فرسخی شهر قرار داشته و در کنار جاده ای واقع شده بود که دارالسلطنه تبریز را به دارالحکومه تهران متصل می کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این عمارت در مسیر جاده ابریشم قرار داشت که از نظر اقتصادی معبری بسیار حائز اهمیت بوده و همواره قافله های بسیاری در آن تردد می کردند.

محمدی یادآور شد: یکی از مهمترین توانمندیهای محیط طبیعی در پیرامون خلعت پوشان رودی بود که از شمال باغ عبور می کرد و به سمت شهر می رفت.

وی تصریح کرد: پدیدآورندگان اولیه باغ مکانی برای ساخت آن انتخاب کرده بودند که جریان رود عبوری از آن علاوه بر اثرگذاری بر بقا و حیات باغ، هوای شهر را نیز تلطیف می کرد.