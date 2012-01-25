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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

وضعیت بازار سکه و ارز بهبود می‌یابد/ افزایش 95 درصدی نرخ دلار در 9 ماه!

وضعیت بازار سکه و ارز بهبود می‌یابد/ افزایش 95 درصدی نرخ دلار در 9 ماه!

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی و بانکی گفت: با ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 21 درصد، وضعیت فعلی بازار سکه و ارز بهبود خواهد یافت، البته این روند یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.

مهدی تقوی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مقصر اصلی بازار سکه و ارز دولت است، گفت: با ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود بانکی به 21 درصد، وضعیت فعلی بازار سکه و ارز بهبود خواهد یافت، البته این ساماندهی یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسایل پولی و بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی سپرده ها کمتر از نرخ تورم، باعث ایجاد ریسک برای سپرده گذار می شود، افزود: پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ تورم تا حدودی تورم را برای سپرده گذار جبران می کند.

وی با بیان اینکه نرخ سود کمتر از نرخ تورم باعث ذوب شدن و کوچکتر شدن سرمایه افراد در بانکها می شود، تصریح کرد: با ابلاغ افزایش نرخ بهره بانکی، پولها به سمت بانکها حرکت خواهد کرد و دیگر به سمت بازار سکه و ارز نخواهد رفت. 

این اقتصاددان تصریح کرد: به دلیل رکود اقتصادی سرمایه گذاری در بخش تولید انجام نمی شود و در عین حال، سرمایه ها به سمت بورس نمی رود، بخش ساخت و ساز نیز از رونق افتاده است و بنابراین افزایش نرخ سود به این وضعیت کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش 95 درصدی نرخ دلار طی 9 ماه گذشته، گفت: قیمت دلار حدود 9 ماه پیش 1050 تومان بود که هم اکنون به بالای 2هزار تومان رسیده است. 

تقوی نسبت به اینکه فضای کسب و کار در کشور رونق ندارد، انتقاد کرد و گفت: اگر افزایش قیمت سهام شرکتها در بورس پیش بینی می شد و قیمت سهام تورم را جبران می کرد و چشم انداز مناسبی پیش رو بود، سرمایه ها به سمت بورس حرکت می کرد. 

کد مطلب 1516908

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