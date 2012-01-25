به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز در نشست بررسی همکاریهای حمل و نقلی دو کشور ایران و عراق با حضور هیئت بلند پایه عراقی در ایران، اظهارداشت: دیدار هیئت بلندپایه عراقی از ایران و مذاکرات حمل و نقلی در این سفر آنها خبر گسترش تعاملات در حوزه حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی دو طرف خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با تبریک به کشور عراق برای خروج امریکاییها از این کشور، افزود: امید است از این پس شاهد ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی کشور عراق باشیم.
وی با اشاره به مشترکات فراوان ایران با کشور عراق، بیان کرد: مرز و دین مشترک ایران و عراق موجب شده است که بزرگان دو کشور نیز بر لزوم وجود روابط حسنه بین دو کشور تأکید کنند.
نیکزاد با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق بیش از 7 میلیارد دلار است که باید این رقم افزایش یابد، تصریح کرد: حضور بیش از یک میلیون زائر و عاشق اهل بیت در کشور عراق در این سفر مورد توافق قرار خواهد گرفت؛ همچنین حضور بیش از 500 هزار زائر عراقی در ایران مورد توافق قرار میگیرد.
وی به تمایل ایران برای در اختیار گذاشتن آسمان ایران به کشور عراق اشاره کرد و گفت: به این وسیله ایران بتواند از تجربیات عراق در بخش هوایی استفاده کرده و همچنین سرویسدهی حمل و نقل هوایی بین دو کشور تسهیل شود که این امر تنها به برکت خروج آمریکا، دشمن مشترک ایران و عراق از عراق صورت میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه استفاده از تجربیات دو کشور و رفع مشکلات فرودگاههای مرزی و گسترش پروازها بین دو کشور از اهداف این نشست است، افزود: تردد و ورود به عمق خاک ایران و نیز خاک عراق از طریق وسایل نقلیه عمومی، جادهای، باری و مسافری جزو توافقات ما و وزیر حمل و نقل عراق خواهد بود.
وی تصریح کرد: زوار و تجار ایرانی و عراقی پس از این توافقنامه به راحتی میتوانند به عمق خاک دو کشور تردد کنند و ایران علاقمند رسیدن به مرز عراق از طریق خط آهن و عبور از عراق و بالعکس است که در این خصوص در مرز شلمچه و مرز خسروی توافقاتی با وزیر حمل و نقل عراق خواهیم داشت.
نیکزاد با بیان اینکه فعالیت مشترک دریایی بین سازمان بنادر ایران و کشور عراق صورت میگیرد، اظهار داشت: در این دیدار تفاهمنامه خواهرخواندگی بین بندر امالقصر عراق و بندر خرمشهر ایران به امضاء خواهد رسید.
وی افزود: موانع همکاری ما در بخش جاده، ریل، هوایی و دریایی در این نشست از پیش رو برداشته خواهد شد و ثبات، اقتدار، عظمت و پیشرفت عراق در واقع پیشرفت و اقتدار ایران است.
وی با اشاره به اینکه امروز عراق شاهد شرایطی است که فرصت کار و سرمایهگذاری در آن فراهم است، اظهارداشت: در تیرماه سال 1390 معاون اول رئیسجمهور به عراق سفر کرد، اظهار داشت: در این سفر توافقات مطلوبی با نخستوزیر عراق صورت گرفت که رئیس کمیسیون دو کشور این موارد را پیگیری خواهد کرد.
نیکزاد یادآور شد: در این دیدار همچنین آنچه که امکان مساعدت و تسهیلات مسکن و شهرسازی باشد، با یکدیگر موافقت خواهیم کرد و شرکتی که قرار شده است 200 واحد مسکونی در عراق بسازد مورد تأیید ما است.
وزیر راه و شهرسازی، افزود: فعالیت های مطلوبی در درون ایران و کشور دوست و همسایه عراق توسط شرکت مورد نظر انجام شده است و رضایت مطلوبی از اقدامات این شرکت وجود دارد بنابراین امیدواریم توافقنامههای ارزشمندی امروز به امضا برسد و در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.
همچنین هادی فرحان العامری وزیر حمل و نقل عراق، در این نشست، اظهار داشت: اینجانب بر تمایل عراق برای برقراری روابط ویژه با ایران و همه همسایگان تأکید دارم.
وزیر حمل و نقل عراق با بیان اینکه روابط ایران و عراق براساس حسن همجواری و هممذهبی بین این دو کشور باید توسعه یابد، تصریح کرد: عراق در دورههای گذشته مرکز خطری علیه کشورهای همسایه بود و این اقدامات منجر به بروز جنگی علیه کویت هم شد، اما امروز کشور عراق خواستار جو سیاسی آرام و متوازن است.
وی اظهار داشت: همه مقامات عراقی از رئیسجمهور گرفته تا تمام مردم این کشور متمایلاند روابط متمایز و مطلوبی با کشور ایران داشته باشند.
العامری با بیان اینکه خروج امریکاییها از عراق رویداد بسیار بزرگی بود، اظهار داشت: حتی برخی شخصیتهای ایرانی میگفتند که ما هرگز باور نمیکنیم امریکا از عراق خارج شود، اما ما به آنها گفتیم که صبح نزدیک است.
وزیر حمل و نقل عراق، افزود: عراق افتخار میکند که تنها کشوری بود که اشغال آن توسط امریکا با تصمیم بینالمللی صورت گرفت، اما خروج امریکاییها از عراق با تصمیم ملت انجام شد.
وی افزود: عراق تنها کشوری است که امریکاییها پس از اشغال از آن خارج شدند، در حالی که در کشورهایی نظیر ژاپن، ترکیه، کره و برخی کشورهای خلیج فارس هنوز امریکاییها حضور دارند.
العامری تصریح کرد: در کشور عراق هیچ اختلافی میان سنی، شیعه، عرب و کرد وجود ندارد و همه در رسیدن به این موفقیت متحد بودند.
العامری با بیان اینکه زمینههای همکاری اقتصادی بین دو کشور گسترده است، گفت: امروز کشور عراق شاهد شرایطی است که فرصت سرمایهگذاری در آن فراهم است و اغلب کشورها بر این امر صحه گذاشتهاند بنابراین امید است ایران به دنبال کار، سرمایهگذاری، توسعه روابط و بازسازی عراق باشد و شرکتهای ایرانی در تمامی استانهای عراق حضور پیدا کنند و با سرمایهگذاری خود نسبت به بازسازی این کشور گام بردارند که متأسفانه هنوز این موضوع اجرایی نشده است.
وزیر حمل و نقل عراق با اشاره به اینکه در زمینه حمل و نقل، تاکنون توافقات خاصی بین ایران و عراق صورت گرفته است، اظهار داشت: در زمینه همکاری حمل و نقل مسافری هوایی به یادداشت تفاهم مطلوبی رسیدهایم که امید است این موضوع توسعه یابد.
وی ضمن اشاره به توسعه همکاریهای بندری بین ایران و عراق اظهار داشت: بندر بزرگ فاو باید بازسازی شود تا عراق بتواند از این بندر بزرگ استفاده کند.
العامری با اشاره به اینکه همچنین در زمینه دریایی و بندری توافقات مطلوبی صورت گرفته است، یادآور شد: عراق بنادر زیادی دارد که نیازمند توسعه و بازسازی است، بنابراین لازم است هیئت فنی ایرانی از نزدیک از بنادر عراق بازدید کند، ضمن آنکه هیئت فنی عراقی نیز با امکانات بندری ایران آشنا شود.
وزیر حمل و نقل عراق با اشاره به همکاری راه آهن دو کشور، بیان کرد: در زمینه همکاریهای راهآهن تأکید داریم که کشور عراق باید از طریق خطآهن به کشورهای همسایه، سوریه، ترکیه و به خصوص ایران متصل شود.
وی تصریح کرد: راهآهن یکی از مواردی بود که موجب توسعه و پیشرفت اروپاییها شد، بنابراین امید است راهآهن منطقه نیز هر چه بیشتر توسعه یابد و مشکلات پیش رو برای توسعه خطوط ریلی در این تفاهمنامه بررسی و برطرف شود.
العامری با اشاره به اینکه عراق متمایل به توسعه روابط حمل و نقلی و به خصوص ریلی با ایران است، اظهار داشت: البته شاید برخی از مشکلات موجب شده است نتوانیم تاکنون به این موضوع دست یابیم، اما اراده قوی در این باره وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه حمل و نقل زمینی مسافری یادداشت تفاهم مطلوبی تهیه شده است که امروز این موضوع به امضاء اینجانب و وزیر راه و شهرسازی ایران میرسد، گفت: امید است مشکلات موجود بر سر تبادل کالا و مسافر و زوار بین مرزهای دو کشور در سیستم حمل و نقل جادهای برطرف شود.
العامری افزود: در حال حاضر کالا در سیستم جادهای پس از رسیدن به مرز تخلیه شده و دوباره بارگیری میشود که باید این مشکل برطرف شود؛ در یادداشت تفاهم امروز در اینباره موارد مطلوبی به امضاء طرفین خواهد رسید.
العامری با تأکید بر اینکه عراق همچنین در ساخت فرودگاه برای ارتباط نجف و کربلا، فعال است، افزود: در حال حاضر شرکت فرانسوی مشغول طراحی این فرودگاه بوده که امید این فرودگاه جزو بهترین فرودگاههای خاورمیانه شود.
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