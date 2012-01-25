افزایش مساحت پارک کوهسنگی مشهد/ برپایی 29 پل گالری با موضوع انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه هشت مشهد گفت: با توجه به اهمیت بوستان کوهسنگی در جذب گردشگر و زائر مساحت پارک کوهسنگی به 100هکتار خواهد رسید.

علیرضا خادم پیر اظهارکرد: با توجه به اهمیت بوستان کوهسنگی در جذب گردشگر و زائر و از طرفی محلی برای تفریح شهروندان، این بوستان طی یک پروژه توسعه داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح توسعه ای مجتمع تفریحی، ورزشی و گردشگری کوهسنگی، در بستر پارکی بزرگ در حال اجراست که با انجام آن مساحت پارک به صد هکتار افزایش پیدا می کند.

شهردار منطقه هشت در خصوص امکاناتی که در این پارک ایجاد می شود گفت: ایجاد شهربازی، دریاچه بزرگ و جزیره پرندگان در ضلع جنوبی با مساحت دو هکتار، رینگ دوچرخه، درشکه و قطار، طرح توسعه باغ سنگی با مساحت 25 هکتار، شهربازی سرپوشیده و روباز از امکاناتی است که در طرح توسعه ای این بوستان دیده شده است.

29 پل گالری میزبان خاطرات انقلابی شهروندان مشهدی می شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: 29 پل‌گالری کلان شهر مشهد آماده ارائه تصاویر برتر و خاطره آفرین شهروندان به مناسبت بهمن ماه هستند.

حسین شادکام اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن بهمن‌ماه که یادآور خاطرات مبارزه مردم ایران با نظام استبدادی پهلوی ‌است‌، پل گالری‌های مشهد میزبان تصاویری تداعی‌ بخش از حوادث انقلاب خواهد بود‌.

وی بیان کرد: پروژه نمایش آثار هنری در پل‌گالری‌های شهر مشهد با هدف برقراری ارتباط هر چه بیشتر شهروندان با هنر و اطلاع‌رسانی با استفاده از ابزار قدرتمند عکس اجرا می‌شود‌.

ترسیم سلسله نقاشی های دیواری با موضوعیت امام رضا (ع)

شهردار منطقه 9 مشهد گفت: دیوارهای حاشیه خیابان های اصلی سطح منطقه به نقوش اسلامی و خوش نویسی با موضوعیت امام رضا (ع) مزین شد.

محسن گل مشکی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ رضوی افزود: ترسیم سلسله نقاشی های دیواری با موضوعیت امام هشتم (ع) از نقاشی دیواری در بولوار سرافرازان شروع و پس از منقوش ساختن چندین دیوار دیگر در سطح منطقه با تکمیل نقاشی دیواری در بولوار پایداری خاتمه یافت.

گل مشکی با اشاره به نقاشی شدن 10 دیوار مختلف در سطح منطقه با محوریت و موضوعیت فرهنگ رضوی گفت: این نقاشی ها در مجموع مساحتی حدود دو هزار متر مربع را به خود اختصاص داد.

وی هزینه اختصاص یافته به این امر را 262 میلیون ریال عنوان کرده و ادامه داد: زمانی حدود دو سال برای ترسیم این نقاشی ها صرف شد و در تمام این مدت همه تلاش ها در این راستا بوده است که با کمک گرفتن از طراحان و هنرمندان مشهدی طرح هایی بر دیوارها نقش بندند که در فرهنگ اسلامی و سیره رضوی از قداست خاص و والایی برخوردار باشند.

گل مشکی افزود: در تکمیل تمامی مراحل ترسیم این نقاشی ها از طراحان و هنرمندان زبده، سرشناس و توانای مشهدی کمک گرفته شد تا در مجموع آثاری در خور شان و منزلت والای امام هشتم و شهر مقدس مشهد خلق شود.

برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی در منطقه 9 مشهد

در راستای ترویج فرهنگ ورزش و سلامت میان شهروندان، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در قالب طرح محله، ورزش و مدرسه در سطح منطقه 9 مشهد برگزار می شود.

یک دوره از این مسابقات در تاریخ 20 دی ماه سال جاریو دوره دیگری از این نوع مسابقات یک هفته بعد یعنی در تاریخ 27 دیماه سال جاری و در قالب دوی استقامت و با رقابت همان شرکت کنندگان دوره قبلی انجام گرفت.

با توجه به گستردگی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در رابطه با ورزش بانوان در سطح منطقه 9 مشهد ، چنین مقرر شده است که در تاریخ 18 بهمن ماه همزمان با ایام دهه مبارک فجر مسابقه آمادگی جسمانی بصورت ایستگاهی و در قالب آیتم های متفاوت در سطح منطقه برگزار شود.

اتمام پروژه بازپیرایی و نورپردازی تقاطع فجرمشهد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: پروژه بازپیرایی و نورپردازی تقاطع فجر با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان در دو مرحله انجام شد.

احمدرضا سلامی افزود: پروژه بازپیرایی و نورپردازی پل فجر به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: در این پروژه دو هکتار از فضای سبز تقاطع فجر بازپیرایی شده است، به گونه‌ای که 15هزار متر مربع از خاک موجود به دلیل آلوده بودن به علف‌های هرز تعویض و در آن گونه‌های جدید گیاهی کاشته شد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در خصوص پروژه نورپردازی تقاطع فجر نیز گفت: در این پروژه عرصه و ستون‌های پل نورپردازی شده است.

وی با اشاره به سیستم آبیاری تحت فشار در این مکان تصریح کرد: در حال حاضر کل مجموعه فضای سبز تقاطع فجر توسط سیستم تحت فشار آبیاری می‌شود.

بهسازی 50 هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه 6

شهردار منطقه 6 از اتمام بیش از 50 هزار متر مربع بهسازی پیاده روهای منطقه طی 9 ماه اخیر خبر داد.

احمد محبی با اشاره به اهمیت بهسازی و زیباسازی مناظر شهری گفت: این امر علاوه بر زیبایی معابر به لحاظ عملکردی، روان سازی در رفت و آمد شهروندان و زائران را در پی دارد.

وی با اشاره به ضرورت بهسازی معابر شهری در مشهدالرضا(ع) به عنوان شهری زائرپذیر، افزود: میزان بهسازی پیاده روها با اتمام پیاده روسازی کوی کارمندان دوم، پیاده رو های بازار خشکبار در حاشیه بولوار مصلی و خیابان مصطفی خمینی در مجموع به مساحتی حدود 50 هزار مترمربع می رسد.

محبی روکش نهایی آسفالت پیاده روهای کوی کارمندان، حاشیه مصلی و مصطفی خمینی را در آینده ای نزدیک مورد تاکید قرار داد و گفت: برای این منظور اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با ارائه آماری از رشد سه برابری مساحت وهزینه پیاده روسازی نسبت به سال گذشته بیانکرد: سرعت و جدیت در خصوص بهسازی پیاده روهای منطقه مورد تاکید قراردارد.

طرح "مسجد ما" با آمادگی 169 خادم فرهنگی در مشهد آغاز می شود

مدیر فرهنگسرای انتظار گفت: فاز دوم مسجد ما با آمادگی 169خادم فرهنگی از سوی مساجد و پنج طرح ایستگاه بصائر، سین مثل ستاره، داستان راستان، سینما و آخرالزمان، مهدی یاوران از ابتدای بهمن ماه جاری آغاز به کار خواهد کرد.

حجت الاسلام محمد فخر اکبری با اشاره به بخش مغفول مانده فرهنگ انتظار که کارکرد اجتماعی آن است، اذعان داشت: فرهنگسرای انتظار با هدف تغییر نگرش در حوزه مهدویت به این مبحث می پردازد چرا که در جامعه در این حوزه اقدامی صورت نگرفته و اگر هم گرفته چشم گیر نبوده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نشاط، امید، حرکت و پویایی ویژگی های جامعه منتظر است، لذا باور کارکردهای اجتماعی انتظار مهم ترین وظیفه این فرهنگسرا است.

فخر اکبری به ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگسرای انتظار افزود: چهار محصول فرهنگی بازی به سوی نور، نرم افزارمهدی یاوران، کتاب شرح عاشقی و عکس های نمایشگاه سپاه سیاهی تولیدات فاز اول مسجد ما است که با دو رابط و 84 خادم فرهنگی در فرهنگسرای انتظار انجام شد.

وی یادآور شد: طرح مهدی یاوران و نشست تخصصی بررسی کارکردهای اجتماعی حوزه مهدویت ویژه جوانان از 21 دی ماه جاری کار خود را آغاز کرده است.