به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امروز در بازار با روندی نزولی مواجه شد و نرخ سکه ها همچنان رو به کاهش است، به طوریکه نرخ هر قطعه سکه طرح قدیم هم اکنون950 هزار تومان، طرح جدید 930 هزار تومان، نیم سکه 470 هزار تومان، ربع سکه 245 هزار تومان و گرمی 110 هزار تومان است.

قیمت سکه ها در ساعات اولیه معاملات در روز جاری کمی بالاتر بود، به نحویکه نرخ سکه طرح قدیم 980 هزار تومان، طرح جدید 960 هزار تومان، نیم سکه 480 هزار تومان، ربع سکه 245 هزار تومان و گرمی 115 هزار تومان بود.

نرخ سکه‌ها روز دوشنبه گذشته به بالاترین حد خود رسیده بود و نرخ سکه طرح قدیم و جدید یک میلیون و 50 هزار تومان، نیم سکه 520 هزار تومام، ربع سکه 265 هزار تومان و گرمی 125 هزار تومان بود.

رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به 21 درصد موافقت کرده است، برخی اقتصاددانان معتقدند که با اجرایی شدن این مصوبه، نرخ سکه و دلار در بازار به مرور کاهش خواهد یافت.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1667 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 880 تومان است.

مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی تأکید کرده که قیمت واقعی سکه طرح جدید 700 هزار تومان است و کسانی که با قیمتهای بالاتر از این رقم سکه بخرند، ریسک زیادی پذیرفته‌اند.