حریفان صبای قم در لیگ دسته اول بدمینتون / صبا به دنبال برد مقابل ابومسلم

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه کادر فنی تیم ملی فوتسال به من نظر خوبی داشتند که بعد از رفع مصدومیتم، بار دیگر به تیم ملی دعوت شده و سایر نفرات ملی پوش را در دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی کرواسی همراهی کنم.



وی ادامه داد: اکنون در اوج آمادگی هستم تا هم به تیم فوتسال صبای قم در ادامه مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و هم به تیم ملی فوتسال در راه کسب آمادگی در جام ملت‌های فوتسال آسیا کمک کنم.



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم که سابقه بازی کردن در مقابل تیم‌های ملی برزیل، رومانی، ژاپن، چین، بلژیک و کرواسی را دارد، به دیدارهای اخیر تیم ملی در مقابل کرواسی اشاره کرد و بیان داشت: ما بازی‌های بسیار خوبی در مقابل این تیم انجام دادیم و با اینکه در یزد یک بار تیم ملی مقابل این تیم مساوی کرد اما در کرواسی دو بار میزبان خود را شکست دادیم.



وی ادامه داد: بعد از جدال با تیم ملی فوتسال کرواسی، برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتسال مشخص شده است و تیم ملی فوتسال کشورمان با بازی‌های تدارکاتی، خود را برای شرکت در جام ملت‌ها و جام‌جهانی ۲۰۱۲ آماده خواهد کرد.



تقی زاده ادامه داد: آخرین برنامه‌ای که پیش روی تیم ملی فوتسال قرار داشت، دیدار با کرواسی بود که در این کشور انجام شد و تیم ملی در هر سه مسابقه که دو دیدار آن در حضور تماشاگر و یکی نیز در غیاب تماشاگران انجام شد، حریف اروپایی خود را شکست داد.



وی از برنامه‌های آینده تیم ملی فوتسال کشورمان در راه رقابت‌های مهم بین المللی و قهرمانی آسیا نیز خبر داد و یاد آور شد: مسابقات فوتسال قهرمانی غرب آسیا اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده در ارومیه برگزار خواهد شد و بعد آن مسابقات فوتسال جام ملت‌های ۲۰۱۲ آسیا نیز در امارات به انجام می رسد که تیم‌های اول تا سوم آسیا جواز حضور در جام‌جهانی تایلند را کسب خواهند کرد.



تیم فوتبال امید صبای قم نخستین برد خانگی را مقابل ابومسلم مشهد کسب می‌کند



هادی رنجبر در حاشیه تمرینات و برنامه‌های آماده سازی تیم فوتبال امید صبای قم در آستانه مصاف هفته سیزدهم با ابومسلم مشهد، اظهار داشت: برای این بازی تمرینات خوبی برگزار کرده ایم و با توجه به آمادگی کامل و صد در صدی بازیکنان، برای به دست آوردن سه امتیاز مقابل ابومسلم قرار می گیریم.



وی عنوان داشت: از هر نظر آماده دیدار با تیم فوتبال ابومسلم مشهد هستیم، هدف و انگیزه مهم ما این است که در این دیدار به ناکامی در دیدراهای خانگی پایان دهیم، صبا تیم خوب و یکدستی است و تا به امروز با بد اقبالی از بردن در خانه محروم شده است.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم افزود: با توجه به مسابقه ای که در برابر آخرین تیم جدول رده بندی لیگ برتر امید در خانه پیش رو داریم، تمرینات و برنامه‌های آماده‌‌سازی خود را با قوت انجام می دهیم و از نظر روحی و آمادگی جسمانی و همچنین تاکتیک تیمی و فنی در بهترین شرایط ممکن قرار داریم.



وی یاد آور شد: تیم ما از تعطیلات نیم فصل با انجام تمرینات منظم و با برنامه، استفاده خوبی کرده است و از نظر فنی و تاکتیکی، شرایط مطلوبی داریم و آماده هستیم تا انشاءالله همانند دیدار رفت که در مشهد از سد ابومسلم مشهد گذشتیم، نخستین برد خانگی را هم مقابل این تیم کسب کنیم.



رنجبر با تاکید بر اینکه تیم ما در این دیدار خانگی به دنبال برد و رسیدن به میانه جدول است، عنوان داشت: یکی از مشکلات عمده ما در نیم فصل نخست رقابت ها نداشتن یک بازیکن و مهاجم گلزن در ترکیب اصلی بود زیرا ما نفرات زبده خود را از دست دادیم.



رنجبر یاد آور شد: بازیکنی همچون یاسر کرمی که در خط حمله یک تمام کننده خوب و حرفه ای برای تیم ما محسوب می شد، اکنون در خدمت مقدس سربازی به سر می برد و به همین خاطر هنوز نتوانسته ایم بازیکنی جایگزین کنیم.



وی عنوان داشت: در حال حاضر فاصله تیم ها از رده ششم تا رده دهم جدول بسیار اندک است و ما در صورت کسب برتری در دیدار خانگی هفته آغازین دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور، می توانیم به رده های بالای جدول نزدیک شویم.



گفتنی است: تیم فوتبال امید صبای قم در آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور از ساعت 14 عصر پنجشنبه ششم بهمن ماه در دیداری خانگی در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم از تیم فوتبال ابومسلم مشهد پذیرایی می‌کند.



حریفان صبای قم در لیگ دسته اول بدمینتون مشخص شدند



رئیس هیئت بدمینتون استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فصل جدید لیگ دسته اول والیبال نشسته قرعه‌کشی شده است، بیان داشت: با پایان مسابقات انتخابی جام بین المللی دهه فجر، برنامه رقابت های فصل جدید لیگ دسه اول بدمینتون باشگاه های کشور نیز مشخص شد.



علی پنجه باشی افزود: در فصل جدید پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور که با حضور 12 تیم در دو گروه برگزار خواهد شد که از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز حضور در مرحله نهایی رقابت‌ها می شوند که امیدوارم با توانمندی که در بین بدمینتون بازان قمی به چشم می خورد، امسال شاهد حضور موفق تیم صبای قم در لیگ دسته اول باشیم.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم اضافه کرد: تیم بدمینتون صبا به عنوان نماینده بدمینتون استان قم در مرحله مقدماتی پیکارهای این فصل لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور در گروه نخست قرار دارد و با تکیه بر توان نیروهای بومی موفق به کسب یکی از جوازهای صعود به مرحله بعد شود.



وی یادآور شد: بدین ‌ترتیب تیم بدمینتون صبای قم با تیم‌های بدمینتون شهید رجائی قزوین، شهرداری جهرم، کیمیاکاران گرگان، نماینده اصفهان و نماینده تهران همگروه است که برای کسب جواز صعود به مرحله بعد با حریفان رقابت خواهد کرد.



پنجه باشی عنوان کرد: در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه های کشور نیز تیم های شرکت نفت سپاهان خراسان رضوی، نماینده زنجان، هما پلاست شیراز، لوله پاسارگاد اصفهان، نماینده البرز و نماینده یزد به رقابت می پردازند.



وی در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری پیکارهای فصل جدید لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور اشاره کرد و افزود: تیم‌هایی که در گروه های دو گانه حضور دارند، برای کسب جواز صعود از مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به شکل دوره ای به رقابت می پردازند.



رئیس هیئت بدمینتون قم اظهار داشت: 12 تیم حاضر در دیدارهای مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور، با قرار گرفتن در دو گروه شش تیمی مسابقات را دنبال می‌کنند که از هر گروه دو تیم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست می‌آورند.



وی ادامه داد:‌ بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم های مدعی برای صعود به مرحله نهایی به صورت متمرکز با یکدیگر رقابت می‌کنند که طی آن دیدارهای گروه نخست در جهرم و دیدارهای گروه دوم در مشهد به انجام خواهد رسید.



پنجه باشی در پایان به زمان بندی مشخص شدن برای برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی اشاره کرد و ابراز داشت: از روز سیزدهم بهمن‌ماه تیم‌های حاضر در گروه‌های دوگانه رقابت‌های خود در دور رفت مرحله گروهی را برگزار می‌کنند.

