مخالفت چین و روسیه با تحریم تهران/ غرب نفت ایران را ارزان می خواهد

توافق مقام های اروپایی برای اعمال تحریم ها در خصوص واردات نفت از ایران و تاخیر در اجرای کامل این تحریم ها تا اول جولای واکنش تند مقامات چینی و روسی را به همراه داشت و این مقامات در اظهارات خود به اهداف پشت پرده غرب در این باره پرداختند.

موضوع تحریم یکجانبه غرب علیه ایران در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل شد، در همین حال روزنامه تایمز در گزارشی با اشاره به مخالفت چین و روسیه با تحریم های نفتی ایران به اظهارات "ولادیمیر چیژوف" نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا پرداخت و نوشت: تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم بخش نقت ایران نادرست بوده و این اقدام باعث بی ثباتی بازار نفت جهان می شود.

وی تاکید کرد: اعمال تحریم های جدید درست در زمانی که ایران آمادگی خود را برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای اعلام کرده، درست نیست.

"آندری کلیموف" نایب رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه تاکید کرد که هر کشور یا هر شرکتی حق داشتن روابط تجاری با دیگر کشورها را دارد اما آمریکا و اتحادیه اروپا مانع انجام روابط تجاری با ایران شده اند و اهداف سیاسی پشت پرده این تحریم ها است.

رسانه های روسی نیز در گزارشهای خود در چند روز گذشته واکنش وزیر امور خارجه روسیه را به توافق شکننده وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران را به عنوان تیتر اول اخبار خود منتشر کرده و به نقل از "سرگئی لاوروف" نوشتند: این تحریم ها نتیجه عکس دارد.

رسانه های روسی در ادامه گزارشهای خود نوشتند: لاوروف بر این باور است چشم انداز روشنی درباره ازسرگیری مذاکرات هسته ای در آینده نزدیک وجود دارد و این فرصتها با وجود اقدامات اخیر از جمله گزارش ضد ایرانی "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی همچنان وجود دارد.

یک روزنامه چینی نیز روز گذشته با انتقاد از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت: چین و روسیه، دو کشور عضو دائم شورای امنیت، تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران را زیان آور می دانند.

روزنامه چاینا دیلی نیز در گزارشی نوشت: چین مخالف تحریم های جدید علیه ایران است زیرا غرب درصدد آن است که این کشور نفت خود را به قیمت پایین تر بفروشد.

روزنامه تایمز هندوستان نیز در گزارشی به اظهارات "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس پرداخت و نوشت: انگلیس بخشی از تحریم های جدید علیه ایران را بی سابقه خوانده است.

این روزنامه هندی در ادامه به اظهارات وزیر خارجه آلمان پرداخت و می نویسد: تحریم های بکجانبه علیه بخش نفت ایران باید اعمال می شد.