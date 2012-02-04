کاهش شاخص تعداد کل فرزندان/ هر 10 زوج ایرانی 18 فرزند دارند

دکتر شهلا کاظمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مدت زمان باروری در کشور افزود: طبق بررسی‌هایی که ما داشته‌ ایم و نیز بر اساس آماری که ثبت‌ احوال به ما اعلام کرده شاخص تعداد کل فرزندان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در جمعیت‌شناسی شاخصی داریم به نام تعداد کل فرزندان که با محاسبه تعداد کل فرزندان در طول دوره باروری محاسبه می‌شود. در اوایل انقلاب، این شاخص یعنی میانگین تعداد فرزندان یک خانواده در طول سنوات باروری 5/6 فرزند بوده است.

معاون پژوهشی مر کز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: در کشورهایی که سیاست‌های کنترل موالید ندارند و مردم به طور طبیعی باردار می‌شوند، تعداد فرزندان بالاست و حتی بیشتر از هشت فرزند هم در یک خانواده وجود دارد که البته چند تا از این فرزندان ممکن است فوت کنند اما در کشورهایی که سیاست کنترل موالید اعمال می‌شود این رقم کم می‌شود.

دکتر کاظمی پور افزود: بررسی تحولات جمعیتی در ایران نشان می دهد که رقم 5/6 فرزند در اوایل انقلاب به تدریج کم شده تا اینکه در سالهای اخیر به 8/1 فرزند رسیده است.

وی ادامه داد: طبق آمار اگر زوج‌ها به طور متوسط 1/2 فرزند داشته باشند و فرزندان جایگزین آنها شوند، جمعیت ثابت می‌ماند و این 1/0 نیز به دلیل احتمال فوت فرزندان لحاظ شده است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه افزود: اگر تعداد فرزندان والدین کمتر از این مقدار باشد، جمعیت جایگزین نمی‌شود و هر چه این‌ رقم کم شود، تعداد کل فرزندان زوجین کم می‌شود.

دکتر کاظمی پور اظهار کرد: عدد 8/1 فرزند( تعداد کل فرزندان برآورد شده در سال 1385) یعنی به طور متوسط هر 10 زوج 18 فرزند دارند. به این معنی که یا یک بچه دارند یا دو بچه؛ در مورد خانواده‌هایی که یک فرزند دبستانی دارند، احتمال اینکه خانواده در آینده یک بچه دیگر هم بیاورد هست اما تعداد فرزندان از دو نفر تجاوز نمی‌کند.