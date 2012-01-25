پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه این در 33سال عمر انقلاب اسلامی اولین بار نیست که با موج تحریم ها مواجه می شویم، اظهار داشت: در طول انقلاب مسئولان نظام با مدیریت دقیق تحریم ها را به فرصت های بزرگی برای انقلاب تبدیل کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش عده ای برای دامن زدن به این نظریه که تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا موجب نوسانات بازار ارز و سکه شده است، افزود: دشمنان خارجی برای خالی کردن دل مردم و جنگ روانی با ملت ایران و مسئولان داخلی برای سرپوش نهادن بر بر ضعف ها و سستی های خود در مدیریت اجرایی کشور و فرار به جلو چنین نظریه ای را در سطح جامعه دامن می زنند.

وی با انتقاد از آنچه موضع مشترک برخی مسئولان داخلی با دشمنان خارجی برای دامن زدن به چنین نظریه ای خواند، تصریح کرد: دشمن با دامن زدن به نظریه تاثیر مطلق تحریم ها بر نوسانات بازار سکه و ارز در راستای تخریب و تضعیف روحی ملت ایران و مدیریت امواج نارضایتی، برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات و جهت دادن به آرای مردم در انتخابات پیش رو فعالیت می کند و مسئولان داخلی نیز برای سرپوش گذاردن بر ضعف ها و دست یابی به برخی اهداف از این نظریه حمایت می کنند.

سروری با اشاره به نقش جریان انحرافی در دامن زدن به این تحلیل ها گفت: جریان مرموز انحرافی در تلاش است که بازار سکه و ارز را با تاکید بر اثرات تحریم ها بر این بازار و تنگ کردن عرصه معیشتی بر مردم به گونه ای مدیریت کند که زمینه ها برای مذاکره با آمریکا و فشار بر مدیریت کلان برای اتخاذ تصمیمات در این زمینه فراهم شود.

وی با بیان اینکه دولت نه تنها بازار ارز را مدیریت نمی کند بلکه آتش بیار این بازار پر نوسان است، اظهار داشت: مردم نسبت به عملکرد مجلس هشتم در مواجه با اقدامات دولت انتقادات جدی دارند و مجلس باید پاسخ گوی این انتقادات باشد.

