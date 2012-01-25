انتقاد آیت الله طبرسی از نبود مکان نمایشگاهی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در نشستهای مختلف از مسئولان استان خواست تا زمینه پیوند هر چه بیشتر مردم استان را با کتاب فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان، نمایشگاههای کتاب را محفلی برای جریان سازی فرهنگ مطالعه می داند و معتقد است که در نمایشگاههای کتاب باید علاوه بر کیفیت و کمیت کتابهای عرضه شده به جذابیتهای نمایشگاهی، رفاهی و خدماتی هم توجه ویژه داشت.

طبرسی در چند سال اخیر که نمایشگاه بزرگ کتاب در مرکز استان برگزار می شود، از نبود مرکز نمایشگاهی در ساری گله مند بوده و ساخت چنین مجموعه ای را از ضروریات اساسی مرکز استان توصیف کرده است.

متأسفانه با وجود تأکید نماینده ولی فقیه در استان، مدیران ارشد استان در ادوار مختلف، نسبت به این مهم بی توجه بوده اند.

امروز در شرایطی که مراکز استانهای کشور میزبان نمایشگاههای بین المللی بوده، ساری را می توان تنها مرکزی برشمرد که از ره آوردهای اقتصادی و فرهنگی یک مجموعه نمایشگاهی محروم است.

تاکنون انتقادهای رسانه انجام شده نتیجه بخش نبوده است و احداث نمایشگاه نیز به سرنوشت انتقال پادگان ساری دچار شده است.

هرگاه به موعد برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب نزدیک می شویم، محرومیت و فقر ساری در زمینه مکان نمایشگاهی خودنمایی می کند.

در آستانه برگزاری هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران که هشتم تا چهارم بهمن ماه در ساری برگزار می شود، عوامل و دستندرکاران برگزاری نمایشگاه در نشستی با نماینده ولی فقیه استان، رهنمودهای ایشان را راجع به نمایشگاه امسال جویا شدند.

طبرسی این بار به محروم بودن مرکز استان از وجود یک مکان آبرومند نمایشگاهی اشاره کردو از مزایای چنین مجموعه ای برای رونق و توسعه استان سخن گفت.

نماینده ولی فقیه در استان در شرایطی که عزمی برای احداث نمایشگاه در ساری وجود ندارد، به مدیران استان پیشنهاد کرد که مکان فعلی محل برپایی نمایشگاه کتاب را که در کیلومتر 7 جاده ساری - نکا واقع شده و متعلق به بخش خصوصی است خریداری کنند و با انجام تغییراتی، فضای مناسبی را برای برپایی نمایشگاه ایجاد کنند.