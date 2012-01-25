بابلسر میزبان مسابقات اسکی روی آب انتخابی مازندران

انصار آری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات اسکی روی آب و جت اسکی انتخابی استان، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در رودخانه بابلرود این شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان و آقایان کشور به میزبانی بابلسر، از پنجم تا یازدهم بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر تصریح کرد: استخر سرپوشیده بابلسر در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

آری گفت: سیزده، چهارده و بیست و دوم بهمن ماه گروههای کوهنوردی شهرستان به ارتفاعات مازندران صعود خواهند کرد.

