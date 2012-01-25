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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

بابلسر میزبان مسابقات اسکی روی آب انتخابی مازندران

بابلسر میزبان مسابقات اسکی روی آب انتخابی مازندران

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر گفت: بابلسر میزبان مسابقات اسکی روی آب انتخابی مازندران شد.

انصار آری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات اسکی روی آب و جت اسکی انتخابی استان، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در رودخانه بابلرود این شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان و آقایان کشور به میزبانی بابلسر، از پنجم تا یازدهم بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر تصریح کرد: استخر سرپوشیده بابلسر در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

آری گفت: سیزده، چهارده و بیست و دوم بهمن ماه گروههای کوهنوردی شهرستان به ارتفاعات مازندران صعود خواهند کرد.
 

کد مطلب 1516969

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