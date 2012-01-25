سالانه 4500 نفر در کشور اقدام به خودکشی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عطاری مقدم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری همایش سراسری بررسی خودکشی و رفتارهای مرتبط از 10 الی 12 اسفند ماه در مرکز همایش های بین المللی روزبه شهر زنجان خبر داد و افزود: این همایش سراسری است و با حضور راونپزشکان و روان شناسان گروه جامعه شناسی و مددکاری و پرستاران از سراسر کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: هر 40 ثانیه یک نفر در در کشور اقدام به خود کشی می کنند که میزان فراوانی خود کشی در مناطق و فرهنگ هادر جوامع مختلف است که در کشورهای اروپای شرقی ، چین و سوریه آمار خود کشی بالاتر است و در آمریکای جنوبی ، مدیترانه آمار خود کشی کمتر است.

دبیر اجرایی همایش سراسری خودکشی و رفتارهای مرتبط گفت: خودکشی قابل پیشگیری است لذا باید دنبال راه حل بود و دلایلی و مسائلی که در زمینه خود کشی موثر است را پیدا کرد که خود کشی یک نفر در هر 40 ثانیه دهها نفر را درگیر می کند لذا پرداختن به برنامه های فرهنگی، مذهبی ، و ایجاد شبکه های اجتماعی در کاهش خود کشی و انگیزه خود کشی بسیار موثر است.

عطاری مقدم افزود: استان زنجان در رده ها پایین نرم کشور در خود کشی قرار دارد لذا در کشورهای مذهبی میزان و آمار خود کشی کمتر است.

وی تاکید کرد: این همایش با همکاری انستیتو پاستور ایران که قطب پزشکی روان است ، مرکز روان پزشکان ایران و اداره سلامت برگزار می شود و در این همایش پزشکی قانونی ، انجمن خیریه سلامت ایران بهروان زنجان ، نیروی انتظامی کشور با محوریت ا ستان ایلام که مسئول ماموریت دربررسی خود کشی است برگزار می شود .

دبیر اجرایی همایش خودکشی افزود: در دو دهه اخیر سنین 15 تا 24 سالگی بیشترین آمار خود کشی را به خود اختصاص داده است و در بسیاری از کشورها سومین عامل مرگ و میر خود کشی است.

عطاری مقدم محورهای همایش را در بررسی ریز فاکتورها و عوامل حفاظت کننده، جنبه های قانونی خود کشی، پرداختن به امور مذهبی و فرهنگی، بحث خودکشی جوانان و نوجوانان، نحوه بیان خبر خودکشی توسط رسانه ها و چه تاثیری رسانه در خود کشی دارد، خودکشی و امنیت، خود کشی و بیماری های روانی برشمرد.

وی، شایع ترین روش برای خودکشی را سموم و داروها اعلام کرد و گفت: روان گردانها، حلقه آویز کردن، خودسوزی، از بلندی پرت کردن از روشهای دیگر خودکشی هستند.

دبیر اجرایی همایش ملی "خودکشی و رفتارهای مرتبط" گفت : درک متقابل خانواده از فرد در کاهش افسردگی ها تاثیر دارد لذا این افسردگی است که دومین عامل در خود کشی است و در این راستا دومین عامل مرگ و میر در کشور به حساب می آید .

عطاری مقدم اطلاع رسانی درست ازآمار تخمین از خودکشی توسط رسانه ها را بسیار مهم اعلام کرد.