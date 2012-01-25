به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایران و ادیان باستانی» از کتابهای مرجع در رشته ایران و باستانشناسی با گرایش ادیان و از کتابهای درسی دانشگاهی در آمریکا به شمار میرود.
با وجود گذشت دو دهه از نخستین چاپ آن از تازگی و اهمین پژوهشی آن کاسته نشده و هنوز درباره این موضوع اثری با این تفصیل و چنین مستند و جامع نوشته نشده است. نویسنده همه منابع پیش از خود و همزمان خود را دیده و به طور مقتضی از آنها استفاده کرده و همراه با محتوای ارزشمند کتاب، کتابشناسی پرثمری عرضه کرده است.
موضوع کتاب چنانکه از نام آن برمیآید، درباره ارتباط ایران و ادیان باستانی است و نویسنده برای توضیح این ارتباط یعنی توضیح آنچه به ایران مربوط میشود و در کتاب مقدس از آنها یاد شده است، اعم از نام شاهان و کسان و جاها و هر موضوع دیگر، دست به تحقیق گسترده زده و در واقع دورهای از تاریخ باستانی ایران جهان آن روزگار را به تفصیل بررسی کرده است.
از این روز مزیت این کتاب نسبت به دیگر اثرها که در اینباره نوشته شدهاند این است که افزون بر تاریخ ایران باستان موضوع خاص دیگری را نیز بررسی کرده است.
مادها، کوروش، کمبوجیه، داریوش، خشایارشا، اردشیر یکم، شوش، اکباتان، پاسارگاد، تخت جشمید، ایران و یونانیان، دین زرتشتی، مغان، آیین میترا بخشهای مختلف این کتاب 672 صفحهای هستند.
این کتاب در شمارگان 1650 نسخه به قیمت 19 هزار تومان توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.
