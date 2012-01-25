53 عنوان کتاب در بین کتابخانه های ساوجبلاغ توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تجهیز و تکمیل کتابخانه های حوزه دین که از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، 53 عنوان کتاب در بین مساجد تحت پوشش روحانیون مستقر در ساوجبلاغ توزیع شد.
هدف از تاسیس و تجهیز کتابخانه ها، ارتقاء آگاهی اقشار مختلف مردم و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است.
این کتابها با موضوعات مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و تفسیری در بین کتابخانه های ساوجبلاغ و کتابخانه مساجد توزیع شدند.
ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: 53 عنوان کتاب بین کتابخانه های حوزه دین در شهرستان ساوجبلاغ توزیع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تجهیز و تکمیل کتابخانه های حوزه دین که از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، 53 عنوان کتاب در بین مساجد تحت پوشش روحانیون مستقر در ساوجبلاغ توزیع شد.
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