53 عنوان کتاب در بین کتابخانه های ساوجبلاغ توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تجهیز و تکمیل کتابخانه های حوزه دین که از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، 53 عنوان کتاب در بین مساجد تحت پوشش روحانیون مستقر در ساوجبلاغ توزیع شد.



هدف از تاسیس و تجهیز کتابخانه ها، ارتقاء آگاهی اقشار مختلف مردم و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است.



این کتابها با موضوعات مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و تفسیری در بین کتابخانه های ساوجبلاغ و کتابخانه مساجد توزیع شدند.