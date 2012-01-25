  1. استانها
  2. البرز
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

53 عنوان کتاب در بین کتابخانه های ساوجبلاغ توزیع شد

53 عنوان کتاب در بین کتابخانه های ساوجبلاغ توزیع شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: 53 عنوان کتاب بین کتابخانه های حوزه دین در شهرستان ساوجبلاغ توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تجهیز و تکمیل کتابخانه های حوزه دین که از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، 53 عنوان کتاب در بین  مساجد تحت پوشش روحانیون مستقر در ساوجبلاغ توزیع شد.

هدف از تاسیس و تجهیز کتابخانه ها، ارتقاء آگاهی اقشار مختلف مردم و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است.

این کتابها با موضوعات مختلف تاریخی، دینی، فرهنگی و تفسیری در بین کتابخانه های ساوجبلاغ و کتابخانه مساجد توزیع شدند.

کد مطلب 1516979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه