میاندرود دارای بیشترین طرح هادی در مازندران است

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میاندرود به سبب مشارکت بیشتر مردم دارای بیشترین طرح هادی دراستان است.

وی گفت: روستاهای میاندورد دارای راههای دستیابی زیادی است که از این نظر مشکلی وجود ندارد و همکاری مردم در روستاها نیز برای اجرای طرح هادی بسیار خوب است.

سخنگوی کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس با بیان اینکه در طی سالهای قبل ظلم فاحشی به میاندرود شده است افزود، تراکم جمعیتی منطقه بسیار بالا است.

وی با مقایسه اجرای یک پروژه با هزینه مشابه در شهرو در میاندرود گفت: در شهر عده ای محدود از این امکان استفاده خواهند برد، در حالیکه در میاندورد از هر پروزه احداث شده در کمترین حالت دو هزار خانوار از امکانات ایجاد شده بهره خواهند برد.

یوسف نژاد با اشاره به شاخص یک سالگی شهرستان میاندرود گفت: نتیجه حاصل نشان می دهد که میاندرود قابل مقایسه با چند شهرستان دیگر که سالهاست دارای فرمانداری هستند نمی باشد و در همین مدت کم پیشرفت سریعتری نسبت به آنها دارد.

وی ظرفیتهای میاندرود را بسیار بالا دانست و افزود: هم اکنون بستر برای سرمایه گذاری در این منطقه بسیار مناسب است و با افزایش اعتبارات در سال آینده شرایط مساعدتر خواهد شد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت: بافت بسیاری از روستاهای منطقه در قالب طرح هادی مطرح نیست و به تناسب جمعیت، مقدمات تاسیس شهرهای جدید در منطقه فراهم خواهد شد.

وی گفت: تا 3 سال آینده مشکلی در زمینه آب، برق، گاز و اجرای طرحهای هادی در میاندورد نخواهیم داشت و انتظار می رود تا با تصمیم گیری واقع بینانه تر زمینه توسعه منطقه فراهم شود.