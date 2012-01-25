کناره گیری سرمایه گذار خارجی از احداث طولانی ترین تله کابین دنیا در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دبیری روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی آذربایجان غربی گفت: متاسفانه پیش از کلنگ زنی طولانی ترین تله کابین دنیا در ارومیه از جانوسلو تا پیست اسکی خوشاکو بررسیهای کارشناسی و فنی انجام نشده و باعث طولانی شدن پروسه احداث و انصراف سرمایه گذار خارجی از مشارکت در طرح شد.

وی با اشاره به اینکه مسائلی از قبیل میزان زمین مورد نیاز برای ایجاد دکل و ایستگاهها و تغییر کاربری اراضی از جمله مشکلات اجرایی این طرح بود، افزود: هم اکنون این طرح از 40 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که با توجه به رفع مشکلات قضایی، فاز اول این طرح در صورت همکاری دستگاهها آماده بهره برداری می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با اشاره به بروز برخی شایعات و شبهات مبنی بر اینکه شرکت گردشگری مجری طرح قصد مالکیت زمینهای مرغوب منطقه بیش از حد مورد نیاز ایجاد دکل و ایستگاه را دارد، گفت: این امر به دلیل آغاز اجرای طرح بدون پشتوانه کارشناسی و فنی ایجاد شده است.

دبیری با اشاره به ادای برخی دستگاهها مبنی بر اینکه اجرای این طرح به ضرر محیط زیست و طبیعت ارومیه است، اظهار داشت: در این صورت چرا جلسات رفع مشکل و اتمام طرح برگزار می شود و در صورت سودآوری و تاثیرگذار بودن در صنعت گردشگری همکاری دستگاهها ضروری است.

وی در ادامه اصلی ترین دغدغه در حوزه سرمایه گذاری خارجی را نبود زمین مشخص و امکانات زیربنایی دانست و ادامه داد: متاسفانه به هنگام جذب سرمایه گذار خارجی زمین مشخصی برای سرمایه گذاری نمی توانیم معرفی کنیم و تا عدم رفع این مشکل روند سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی به کندی انجام می شود.

کلنگ احداث بزرگترین و طولانی ترین تله کابین دنیا به طول 36 کیلومتر در ارومیه در 6 شهریور 89 به زمین زده شد که مرحله اول از نخستین فاز طرح تله کابین ارومیه از جانوسلو تا کوه سیر در مسیری به طول 4 هزار و 125 متر احداث می شود.

ایستگاه جانوسلو با ارتفاع یک هزار و 500 متر از سطح آبهای آزاد دنیا را به ایستگاه کوه سیر با ارتفاع دو هزار و 230 متر متصل خواهد کرد.

سرعت تله کابین در این مسیر 6 متر برثانیه عنوان شده که 86 کابین 6 نفره ظرفیت حمل دو هزار نفر در ساعت ایجاد و مدت انتقال گردشگر در این مسیر 17 دقیقه خواهد بود.

فاز اول این طرح در مسیری به طول 8.5 کیلومتر از جانوسلو به کوه ایوعلی کنار جاده بند ارومیه، فاز دوم از ایوعلی تا سد شهر چایی به طول 12 کیلومتر و فاز سوم ازسد شهرچایی تا پیست اسکی خوشاکو به طول 15.5 کیلومتر احداث می‌شود که مقرر بود با اعتبار 5 هزار میلیارد ریال و 120 میلیون یورو توسط بخش خصوصی و با مشارکت دو شرکت ایتالیایی و ترکیه ای احداث شود.