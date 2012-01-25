به گزارش خبرگزاری مهر در متن پیام غلامرضا منتظری آمده است:
بسمه تعالی
دنیای امروز پر است از ظلمهایی که مستکبران در حق آزادیخواهان جهان روا میدارند و در راس این مظلومین اسلام عزیز است که میدرخشد و با قدرت به راهش ادامه میدهد.
بیشک بر کسی پوشیده نیست که لابی صهیونیستی که با نفوذ بالای خویش جنایتکاران غربی و در راس آنان آمریکا را رهبری میکند، چنبره خود را بر هالیوود نیز گسترانده تا همزمان با جنایات نظامی و کشنتار بیگناهان، جنایات فرهنگی را هم سازماندهی کند.
اکنون که هالیوود به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در راستای اهداف پلید و ضد انسانی این استعمارگران رخ نمایی میکند شاهد ترور جوانان نخبه سرزمین اسلامیمان به روشهای بیرحمانهای هستیم که هیچ وجدان بیداری آن را بر نخواهد تابید.
دومین کنفرانس هالیوودیسم و سینما ضمن محکومیت قاطع ترور دانشمند شهید احمدیروشن، به مقوله ترورهای نظامی و فرهنگی که توسط نهاد پلید صهیونیزم برنامهریزی میشود خواهد پراخت و سعی خواهد کرد دین خود را به جان برکفان آبادانی و استقلال ایران اسلامی اداکند.
غلامرضا منتظمی
دبیر دومین کنفرانس هالیوویسم و سینما
نظر شما