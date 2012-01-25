۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

پیام دبیر کنفرانس "هالیوودیسم و سینما" درباره ترور شهید احمدی‌روشن

دبیر کنفرانس هالیوودیسم و سینما با ارسال پیامی ترور شهید احمدی‌روشن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در متن پیام غلامرضا منتظری آمده است:

بسمه تعالی

دنیای امروز پر است از ظلم‌هایی که مستکبران در حق آزادی‌خواهان جهان روا می‌دارند و در راس این مظلومین اسلام عزیز است که می‌درخشد و با قدرت به راهش ادامه می‌دهد.

بی‌شک بر کسی پوشیده نیست که لابی صهیونیستی که با نفوذ بالای خویش جنایتکاران غربی و در راس آنان آمریکا را رهبری می‌کند، چنبره خود را بر هالیوود نیز گسترانده تا همزمان با جنایات نظامی و کشنتار بی‌گناهان، جنایات فرهنگی را هم سازماندهی  کند.

اکنون که هالیوود به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در راستای اهداف پلید و ضد انسانی این استعمارگران رخ نمایی می‌کند شاهد ترور جوانان نخبه سرزمین اسلامیمان به روش‌های بی‌رحمانه‌ای هستیم که هیچ وجدان بیداری آن را بر نخواهد تابید.

دومین کنفرانس هالیوودیسم و سینما ضمن محکومیت قاطع ترور دانشمند شهید احمدی‌روشن، به مقوله ترورهای نظامی و فرهنگی که توسط نهاد پلید صهیونیزم برنامه‌ریزی می‌شود خواهد پراخت و سعی خواهد کرد دین خود را به جان برکفان آبادانی و استقلال ایران اسلامی اداکند.

غلامرضا منتظمی
دبیر دومین کنفرانس هالیوویسم و سینما

