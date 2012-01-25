اسلام شرایط ویژه ای برای وقف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح چهارشنبه در جمع واقفان و خیرین استان کرمانشاه گفت: وقف یکی از امور مهم و اساسی در دین اسلام معرفی شده است و عمل به آن از امور مهم دینی است.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: خدمت به دیگران و همنوعان در فطرت و ذات انسانها قرار داده شده است و دین اسلام نیز بر ادای این فرضیه اصرار مکرر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: کسانی که هیچ گونه انگیزه ای برای خدمت و یاری به جامعه خود ندارد، در دین اسلام و از دید مسلمانان نمی توان وی را انسان مسلمانی دانست.

آیت الله علما تاکید کرد: در دین اسلام برای وقف، شرایط و احکام خاصی و ویژه ای منظور شده است و باید این احکام را در سیره و سنت پیامبر و ائمه جستجو کرد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: وقف از جمله اموری است که ثمرات خیر آن سالیان سال برای واقف باقی خواهند ماند و ثمرات بیمشاری برای دنیای انسانها دارد.

آیت الله علما افزود: وقف 40 رقبه وقفی در سالجاری در استان کرمانشاه، حرکت بسیار خوب و پسندیده است که در سالجاری در کرمانشاه صورت گرفته است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: امروز وقف با سلسله مراتب زیرنظر ولی فقیه است و مصارف موقوفات چه آنان که نیت واقف مشخص باشد و چه آنهایی که نیت مصرف مشخص نیست در مجموع برای کار خیر و توسعه اسلام هزینه می شود.

آیت الله علما با اشاره به برخی از خدمات واقفین در استان کرمانشاه، گفت: اعزام مبلغ به روستاهای دور افتاده و مناطق محروم یکی از مصارف خوب وقفیات است.

وی افزود: اعزام مبلغان برای آشنا کردن روستائیان دور افتاده و مناطق محروم با احکام و دستورات دین مبین اسلام، یکی از خدمات بزرگ این دین است.

آیت الله علما در پایان با اشاره به نیاز فرهنگ سازی در حوزه وقف و ترویج این فرهنگ در سطوح مختلف جامعه، گفت: افرادی که به هر نحوی در امور وقفی دارای مسئولیت و پستی هستند، باید توجه کنند که باید مراقب باشند که خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.