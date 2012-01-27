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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بکارگیری ماموران نامحسوس در اتوبوسها

بکارگیری ماموران نامحسوس در اتوبوسها

جانشین فرمانده پلیس راه از بکارگیری ماموران نامحسوس پلیس راه در اتوبوس های بین شهری خبر داد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس ها و واردات خودروهای خارجی در این عرصه کنترل پلیس با استفاده از ابزارهای نوین نیز افزایش یافت. استفاده از دوربین ها و نظارت بیشتر روی ثبت سرعت و ساعت اتوبوسها یکی از ابزارهای پلیس برای نظارت روی اتوبوس ها است.

وی ادامه داد: بازرسان نامحسوس پلیس نیز در قالب مسافر در اتوبوس ها حضور دارند و با تخلفات حادثه ساز رانندگان برخورد می کنند. البته حضور بازرسان در ایام نوروز نسبت به سایر روزهای سال پررنگ تر است.

جانشین فرمانده پلیس راه تاکید کرد: با توجه به اینکه دفترچه ثبت ساعت یکی دیگر از ابزارهای پلیس است این دفترچه ها تغییر کرده و در دو رنگ آبی و قرمز صادر می شود. دفترچه های آبی برای راندگان قانونمدار و رانندگان متخلف نیز دارای دفترچه قرمز می شوند.
 

کد مطلب 1516993

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