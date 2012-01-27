بکارگیری ماموران نامحسوس در اتوبوسها

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس ها و واردات خودروهای خارجی در این عرصه کنترل پلیس با استفاده از ابزارهای نوین نیز افزایش یافت. استفاده از دوربین ها و نظارت بیشتر روی ثبت سرعت و ساعت اتوبوسها یکی از ابزارهای پلیس برای نظارت روی اتوبوس ها است.

وی ادامه داد: بازرسان نامحسوس پلیس نیز در قالب مسافر در اتوبوس ها حضور دارند و با تخلفات حادثه ساز رانندگان برخورد می کنند. البته حضور بازرسان در ایام نوروز نسبت به سایر روزهای سال پررنگ تر است.

جانشین فرمانده پلیس راه تاکید کرد: با توجه به اینکه دفترچه ثبت ساعت یکی دیگر از ابزارهای پلیس است این دفترچه ها تغییر کرده و در دو رنگ آبی و قرمز صادر می شود. دفترچه های آبی برای راندگان قانونمدار و رانندگان متخلف نیز دارای دفترچه قرمز می شوند.

