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۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۱۹

طهماسبي : براي شكست ذوب آهن به اصفهان مي رويم

طهماسبي : براي شكست ذوب آهن به اصفهان مي رويم

تيم تكواندو هما عنوان قديمي ترين تيم حاضر در مسابقات تكواندو را يدك مي كشد ، هفته گذشته توانست اولين پيروزي خود را كسب كند.

اصغر طهماسبي سرپرست تيم  تكواندو هما در گفت وگو با خبرگزاري" مهر"  گفت: ما در سال 82 اقدام به جوانگرايي كرده و تغييرات اساسي داده ايم وتاوان آنرا نيز همان يكي دو هفته اول داديم. خوشبختانه تيم روي دور افتاده است و مي توانيم از اين هفته نتايج بهتري كسب كنيم.

 طهماسبي ادامه داد: مقابل سايپا حق ما باخت نبود و چندين امتياز ما را داوران ناديده گرفتند و به طور كلي مي توان گفت: در هفته هاي اول بد شانس بود يم، ولي توانستيم مشكلات خود را حل كنيم. روز جمعه نيز ما براي كسب پيروزي به اصفهان مي رويم و اميدوارم به همت بچه ها بتوانيم نتايج دلخواه را كسب كنيم.

 

کد مطلب 15170

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