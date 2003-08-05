طهماسبي : براي شكست ذوب آهن به اصفهان مي رويم

اصغر طهماسبي سرپرست تيم تكواندو هما در گفت وگو با خبرگزاري" مهر" گفت: ما در سال 82 اقدام به جوانگرايي كرده و تغييرات اساسي داده ايم وتاوان آنرا نيز همان يكي دو هفته اول داديم. خوشبختانه تيم روي دور افتاده است و مي توانيم از اين هفته نتايج بهتري كسب كنيم.

طهماسبي ادامه داد: مقابل سايپا حق ما باخت نبود و چندين امتياز ما را داوران ناديده گرفتند و به طور كلي مي توان گفت: در هفته هاي اول بد شانس بود يم، ولي توانستيم مشكلات خود را حل كنيم. روز جمعه نيز ما براي كسب پيروزي به اصفهان مي رويم و اميدوارم به همت بچه ها بتوانيم نتايج دلخواه را كسب كنيم.