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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ارسال سند ملی زنان و کودکان به مجلس/ بازنگری در قوانین مدنی کودکان

ارسال سند ملی زنان و کودکان به مجلس/ بازنگری در قوانین مدنی کودکان

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست با بیان اینکه تدوین سند ملی زنان و کودکان نوعی بازنگری در قوانین مدنی و قضایی است گفت: این سند در اسفند امسال توسط ستاد ملی زن و خانواده به مجلس ارائه می‌شود.

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین سند ملی زنان و کودکان گفت: این سند با همکاری مرکز امور بانوان ریاست جمهوری، مرکز امور بانوان وزارت کشور و قوه قضائیه تدوین می شود و بر اساس ماده 227 برنامه پنج توسعه برای امنیت زنان و کودکان تهیه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این کار بسیار جدی در مرکز امور زنان دنبال می شود افزود: تدوین این سند نوعی بازنگری در قوانین مدنی و قضایی خانواده است و در پی آن، خلاهای موجود در این قوانین بررسی می شود تا بتوان راهکاریهای اساسی برای آنها تهیه کرد.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه این سند در اسفند امسال توسط ستاد ملی زن و خانواده به مجلس ارائه می شود تصریح کرد: امیدواریم با تصویب سریع این سند بار مشکلات خانواده کمتر شده و قوانین بهتری در این زمینه برای مشکلات تصمیم گیرنده باشند.

کد مطلب 1517005

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