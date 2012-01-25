ارسال سند ملی زنان و کودکان به مجلس/ بازنگری در قوانین مدنی کودکان

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین سند ملی زنان و کودکان گفت: این سند با همکاری مرکز امور بانوان ریاست جمهوری، مرکز امور بانوان وزارت کشور و قوه قضائیه تدوین می شود و بر اساس ماده 227 برنامه پنج توسعه برای امنیت زنان و کودکان تهیه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این کار بسیار جدی در مرکز امور زنان دنبال می شود افزود: تدوین این سند نوعی بازنگری در قوانین مدنی و قضایی خانواده است و در پی آن، خلاهای موجود در این قوانین بررسی می شود تا بتوان راهکاریهای اساسی برای آنها تهیه کرد.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه این سند در اسفند امسال توسط ستاد ملی زن و خانواده به مجلس ارائه می شود تصریح کرد: امیدواریم با تصویب سریع این سند بار مشکلات خانواده کمتر شده و قوانین بهتری در این زمینه برای مشکلات تصمیم گیرنده باشند.