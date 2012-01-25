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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

کرمتلو:

24 واحد تولیدی در شهرک صنعتی مینودشت به بهره برداری رسید

24 واحد تولیدی در شهرک صنعتی مینودشت به بهره برداری رسید

مینودشت - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرک صنعتی مینودشت گفت: این شهرک یکی از شهرکهای صنعتی خوب استان گلستان به شمار می رود که تاکنون 24 واحد تولیدی در آن به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید کرامتلو روز چهارشنبه در حاشیه تور صنعتی اعضای بسیج مهندسان استان گلستان اظهار داشت: تاکنون 33 فقره قرارداد در شرکت شهرکهای صنعتی استان با متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرک منعقد شده است و بالغ بر 600 نفر در واحدهای تولیدی اشتغال دارند.

به گفته وی، شهرک صنعتی مینودشت دارای امکانات زیربنایی مناسب نظیر برق، تلفن، گاز، راه آسفالته و تصفیه خانه فاضلاب  است.

کرامتلو ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده میدانی، میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در این شهرک  بالغ بر 500 میلیارد ریال است که از این میزان 38 درصد آورده اولیه سرمایه گذار و باقی آن نیز به تسهیلات بانکی اختصاص دارد.

سرپرست شهرک صنعتی مینودشت گفت:  فاز عملیاتی این شهرک 18.5 هکتار است که توسعه آن نیز به میزان 13 هکتار در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در شهرک صنعتی گنبد نیز 113 قرارداد  با سرمایه گذاران منعقد شده است که  44 واحد بهره بردار شدند که 630 نفر در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند. 
کد مطلب 1517016

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