24 واحد تولیدی در شهرک صنعتی مینودشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امید کرامتلو روز چهارشنبه در حاشیه تور صنعتی اعضای بسیج مهندسان استان گلستان اظهار داشت: تاکنون 33 فقره قرارداد در شرکت شهرکهای صنعتی استان با متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرک منعقد شده است و بالغ بر 600 نفر در واحدهای تولیدی اشتغال دارند.
به گفته وی، شهرک صنعتی مینودشت دارای امکانات زیربنایی مناسب نظیر برق، تلفن، گاز، راه آسفالته و تصفیه خانه فاضلاب است.
کرامتلو ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده میدانی، میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در این شهرک بالغ بر 500 میلیارد ریال است که از این میزان 38 درصد آورده اولیه سرمایه گذار و باقی آن نیز به تسهیلات بانکی اختصاص دارد.
سرپرست شهرک صنعتی مینودشت گفت: فاز عملیاتی این شهرک 18.5 هکتار است که توسعه آن نیز به میزان 13 هکتار در دستور کار قرار دارد.
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