به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان" پنجشنبه 6 بهمن ماه با توجه به داستان حضرت یوسف(ع) به تأثیر آن در شعر و ادب معاصر اختصاص دارد.



در برنامه قرآن و هنر داستان تأثیر این داستان قرآنی با توجه به کلید واژگانی چون یوسف گمگشته، محبت حضرت یعقوب به یوسف(ع) و حسادت برادران و داستان به چاه افتادن یوسف(ع) در شعر معاصر بررسی می شود.



در این برنامه حضرت یوسف در اشعار امام خمینی(ره) و استاد شهریار با توجه به رویکرد و تاثیر مفاهیم بلند و پر مغز قرآن کریم و سخنان لطیف و گوهر بار پیامبران و ائمه در شعر آنها این داستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.



برنامه "قرآن و هنر داستان" کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که شنوندگان می توانند این برنامه را پنجشنبه 6 بهمن ماه از ساعت 16:5 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن بشنوند.



