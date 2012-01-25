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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

"قرآن و هنر داستان" از رادیو قرآن پخش می‌شود

"قرآن و هنر داستان" از رادیو قرآن پخش می‌شود

برنامه قرآن و هنر داستان رادیو قرآن به بررسی اثراتی که داستان حضرت یوسف (ع) بر اشعار شاعران معاصر داشته می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان"  پنجشنبه 6 بهمن ماه با توجه به داستان حضرت یوسف(ع) به تأثیر آن در شعر و ادب معاصر اختصاص دارد.

در برنامه قرآن و هنر داستان تأثیر این داستان قرآنی با توجه به کلید واژگانی چون یوسف گمگشته، محبت حضرت یعقوب به یوسف(ع) و حسادت برادران و داستان به چاه افتادن یوسف(ع)  در شعر معاصر بررسی می شود.

در این برنامه حضرت یوسف در اشعار امام خمینی(ره) و استاد شهریار با توجه به رویکرد و تاثیر مفاهیم بلند و پر مغز قرآن کریم و سخنان لطیف و گوهر بار پیامبران و ائمه در شعر آنها این داستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برنامه "قرآن و هنر داستان" کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که  شنوندگان می توانند این برنامه را پنجشنبه 6 بهمن ماه از ساعت 16:5 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن بشنوند.

 
کد مطلب 1517017

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