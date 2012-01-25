به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که با حضور رحمت امینی دبیر این دوره از جشنواره، ایوب آقاخانی دبیر بخش "رادیوتئاتر"، مجید امرایی دبیر بخش "تئاتر خیابانی"، محمودرضا رحیمی دبیر بخش "کارگاه‌های آموزشی"، پیمان شریعتی دبیر بخش "استان‌ها" و بهزاد صدیقی دبیر بخش "نمایشنامه‌خوانی" برگزار شد، امینی از برگزاری بزرگداشت جمشید مشایخی، شیرین بزرگمهر، اسماعیل خلج و احمد جولایی خبر داد.



وی افزود: در بخش داوری مسابقه بین‌الملل جشنواره، ژاک لسل، کن کامرون، دومینیک کمپل، گلاب آدینه و سعید کشن‌فلاح حضور دارند. مهدی هاشمی، هما روستا،‌ امین تارخ، محمدباقر قهرمانی و مسعود دلخواه نیز داوران بخش مسابقه ایران سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستند.



در ادامه محمودرضا رحیمی دبیر بخش "کارگاه‌های آموزشی" به ارائه توضیحاتی در خصوص این بخش پرداخت. ایوب آقاخانی نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص بخش "رادیوتئاتر" پرداخت.

وی تأکید کرد: امیدوارم نحوه برگزاری جشنواره برای متصدیان سنت نشود. نگرانی اهل تئاتر این است که هر عملی تبدیل به یک سنت شود. برگزاری جشنواره در فرصت محدود چندماهه قابل دفاع نیست اما رحمت امینی تلاش‌های زیادی را برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره انجام داد.



پیمان شریعتی دبیر بخش برگزاری جشنواره در پنج استان کشور نیز توضیحاتی را در خصوص این بخش ارائه داد. مجید امرایی دبیر بخش "تئاتر خیابانی" نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص این بخش در جشنواره تئاتر فجر تصریح کرد: با وجود پرمخاطب‌ بودن تئاتر خیابانی در جشنواره، این بخش از کمترین حمایت مالی برخودار بوده‌است.



مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره‌کل هنرهای نمایشی با اشاره به برخی فعالیت‌های این دفتر تأکید کرد: جشنواره تئاتر فجر وقتی می‌تواند بین‌المللی باشد که مخاطب و انعکاس بین‌المللی داشته باشد؛ در حالی که اینگونه نیست و در دوره‌های مختلف کمتر شاهد حضور خبرنگاران و رسانه‌های مختلف و معتبر بین‌المللی در جشنواره بوده‌ایم. باید روند بین‌المللی برگزار شدن به گونه‌ای باشد که نخواهیم مدام فریاد بزنیم که جشنواره با 10 اثر به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود.



در ادامه رحمت امینی در خصوص معیار انتخاب هیأت‌های بازبین بخش‌های جشنواره نظیر بخش چشم‌انداز و همچنین بخش‌های داوری جشنواره و تکرار برخی داورها در دوره‌های مختلف جشنواره گفت: فرآیند داوری فرآیند مهمی است. ما در ترکیب هیأت‌های داوری ترکیبی از هنرمندان پیشکسوت و دانشگاهی را مدنظر داریم و به مرور از نیروهای جوان نیز استفاده خواهیم کرد.



دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره دلایل نبود بخش داوری کانون جهانی منتقدان تئاتر در این دوره از جشنواره گفت: اشخاص تعیین شده به دلایلی نتوانستند به جشنواره بیایند و این در حالی است که ما آماده میزبانی بودیم. البته صحبت‌هایی در حال انجام است تا کانون ملی منتقدان تئاتر در جشنواره حضور داشته باشند.



امینی درباره شنیده‌هایی مبنی‌بر نداشتن اجرای عمومی برخی نمایش‌های شرکت کننده در بخش چشم‌انداز و مهمان جشنواره تأکید کرد: تمام برنامه‌های مبین این قضیه است که کارها به درستی در حال انجام است و با کمال امیدواری برنامه‌ها را پیش می‌بریم و آثاری که قرار بوده اجرای عمومی داشته باشند، اجرا خواهند داشت.



وی در بخش‌های دیگری از سخنان خود تأکید کرد که در این دوره سخت‌‌گیری‌های نظارتی کمتر است و بیشتر توجه روی بخش ارزشیابی است.