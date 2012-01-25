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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

نگاهی به منافق در تمثیلهای قرآنی

نگاهی به منافق در تمثیلهای قرآنی

برنامه تمثیلهای قرآنی رادیو قرآن پنجشنبه 6 بهمن به بررسی آیات 17 تا 19سوره بقره و صفات منافقین اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رمضانی و احمد خاتمی از  اساتید دانشگاه شهید بهشتی در  برنامه "تمثیلهای قرآنی" روز پنجشنبه 6 بهمن ماه با اشاره به آیات 17 تا 19سوره مبارکه بقره نکات بلاغی و تمثیلی این آیات را تشریح می کنند.

تفسیر آیات قرائت شده و تأثیر تمثیلهای به کار رفته در آیات قرآن کریم بر شعر و ادب فارسی واشعاری که در وصف خداوند سروده شده از بخش های کارشناسی این برنامه است. آتش افروزی، باطل گرایی، ترس و وحشت از جمله عباراتی است که در این آیات می توان از آنها استفاده کرد.

برنامه  تمثیلهای قرآنی کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که پنجشنبه 6 بهمن ماه ساعت 15:30 بر روی موج اف ام ردیف 10 مگاهرتز پخش می‌شود.

کد مطلب 1517020

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