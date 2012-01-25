  1. استانها
  2. کرمان
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

ارجمند در گفتگو با مهر:

مجمع هیئت والیبال استان کرمان به دلیل مشکلات فدراسیون برگزار نشد

مجمع هیئت والیبال استان کرمان به دلیل مشکلات فدراسیون برگزار نشد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اداره ورزش و جوانان استان کرمان گفت: علت برگزار نشدن مجمع هیئت والیبال استان کرمان به اختلال در برنامه فدراسیون برمی گردد.

عباس ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود روز 28دی ماه با سفر رئیس فدراسیون والیبال به سیرجان ، مجمع هیئت والیبال استان کرمان نیز 29 دی برگزار شود که با لغو سفر وی برنامه برگزاری مجمع نیز لغو شد.

ارجمند ادامه داد: البته فدراسیون هیچ مطلبی را برای حضور در روز مقررکتبی اعلام نکرده بود و نامه کتبی اداره ورزش و جوانان استان کرمان را شفاها پاسخ داده بودند.

وی تصریح کرد: به نظر می آید برگزاری مجمع فدارسیون والیبال علت تاخیر در برگزاری مجمع استانی والیبال کرمان باشد.

ارجمند اظهار داشت: دو کاندیدا برای انتخابات مجمع هیئت والیبال داریم که مدیرکل فرودگاههای استان کرمان و سرپرست فعلی هیئت هستند.

وی درباره صلاحیت کاندیداها نیز گفت: درباره مدیران معمولا استعلام انجام نمی شود و درباره افراد عادی نیز حراست تربیت بدنی از طریق مراکز نظارتی استعلام می کند.

ارجمند بیان داشت: سعی می کنیم در هفته آتی مجمع هیئت را با دستور کتبی فدارسیون و حضور شخص رئیس فدراسیون برگزار کنیم.
 

کد مطلب 1517030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها