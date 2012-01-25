مجمع هیئت والیبال استان کرمان به دلیل مشکلات فدراسیون برگزار نشد

عباس ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود روز 28دی ماه با سفر رئیس فدراسیون والیبال به سیرجان ، مجمع هیئت والیبال استان کرمان نیز 29 دی برگزار شود که با لغو سفر وی برنامه برگزاری مجمع نیز لغو شد.
ارجمند ادامه داد: البته فدراسیون هیچ مطلبی را برای حضور در روز مقررکتبی اعلام نکرده بود و نامه کتبی اداره ورزش و جوانان استان کرمان را شفاها پاسخ داده بودند.
وی تصریح کرد: به نظر می آید برگزاری مجمع فدارسیون والیبال علت تاخیر در برگزاری مجمع استانی والیبال کرمان باشد.
ارجمند اظهار داشت: دو کاندیدا برای انتخابات مجمع هیئت والیبال داریم که مدیرکل فرودگاههای استان کرمان و سرپرست فعلی هیئت هستند.
وی درباره صلاحیت کاندیداها نیز گفت: درباره مدیران معمولا استعلام انجام نمی شود و درباره افراد عادی نیز حراست تربیت بدنی از طریق مراکز نظارتی استعلام می کند.
ارجمند بیان داشت: سعی می کنیم در هفته آتی مجمع هیئت را با دستور کتبی فدارسیون و حضور شخص رئیس فدراسیون برگزار کنیم.
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