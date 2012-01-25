مهران بهروز فغانی، روزنامه‌نگار در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتابی با موضوع زندگی شخصی تئو آنجلو پولوس فیلمساز شهیر سینمای اروپا و یونان خبر داد و گفت: این کتاب تنها مرجعی است که می‌توان آن را شناختنامه این کارگردان صاحب سبک دانست که در آن تمام آثار وی، حتی آثاری که تاکنون در ایران به نمایش در نیامده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این کتاب را سه سال پیش در سفری از اروپا به ایران آوردم و قرار بود در قالب یک کار گروهی ترجمه شود که ناتمام ماند و من پس از مدتی شروع به ترجمه آن به صورت شخصی کردم.

بهروز فغانی افزود: در این کتاب نقد و نظرهای فراوانی درباره آثار وی ارائه شده است و در کنار آن مشروح مصاحبه‌های برخی از منتقدان با این فیلمساز نیز آورده شده است.

وی ادامه داد: سمبل‌ها، اسطوره‌ها و نشانه‌شناسی فیلم‌های آنجلو پولوس در کنار نگاه او به سرزمین پررمز و رازی که اهل آن بود و نیز نوع نگاه وی به سناریو برای ساخته شدن در قالب فیلم از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به تفصیل درباره آن سخن رانده شده است. در کنار آن تلفیق میان تاریخ و مهاجرت نیز از دیگر محورهایی است که در کتاب از آن سخن به میان آمده است.

به گفته بهروزفغانی، این کتاب دارای 15 فصل است که 8 فصل از آن درباره آثاری صحبت شده که در ایران به نمایش در نیامده است.

این روزنامه‌نگار همچنین گفت: کتاب به دلیل حساسیت من در ترجمه با پانویس‌های متعددی در حوزه سینما و تاریخ همراه است و به دلیل وسواس عجیبم در ناقص منتشر نشدن کتاب، ترجمه و آماده سازی این اثر زیاد طول کشیده، اما امیدواریم تا پایان امسال با پایان یافتن ترجمه، کتاب را برای ارائه در نمایشگاه کتاب سال آینده به ناشر ارائه دهم.

آنجلو پولوس دیروز سه‌شنبه به دلیل تصادف با یک موتورسیکلت در سن 76 سالگی در زادگاهش و در نزدیکی شهر آتن درگذشت.