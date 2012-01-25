ویژه برنامه های لشکر 58 تکاور ذوالفقار در دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محبوب قربانی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت دهه فجر که با حضور فرماندهان و مسئولان لشکر 58 ذوالفقار برگزار شد، گلباران گلزار شهدا، برگزاری محفل انس با قرآن، نواختن زنگ انقلاب در مدارس منازل سازمانی لشکر را از جمله برنامه های پیش بینی شده اعلام کرد.



وی همچنین افزود: حضور پرشور کادر در نمازجمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان و حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را از دیگر برنامه های این لشگر برشمرد.



فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی در استان سمنان، برپایی نمایشگاه پوستر، عکس و مطبوعات روزشمار انقلاب و نقش ارتش در پیروزی انقلاب، دیدار با خانواده های معظم شهدا، برگزاری مسابقات مختلف قرآنی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی و کتابخوانی، احداث و افتتاح پروژه های مسکونی، برپایی ایستگاه صلواتی، چاپ مقالات در خصوص نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی در رسانه های گروهی استان سمنان و اعزام سخنرانان نظامی به مراکز آموزشی را از دیگر برنامه های لشکر 58 تکاور ذوالفقار به مناسبت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ذکر کرد.



قربانی با اشاره به اهمیت برنامه های گرامی داشت دهه فجر تصریح کرد: دشمنان اسلامی و انقلاب در تهاجم فرهنگی خود درصدد حذف اسلام و انقلاب از نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و ما باید با شیوه های فرهنگی مناسب افق روشنی را برای دوستداران انقلاب ترسیم و یاس و ناامیدی را در دشمنان این نظام بیشتر کنیم.