رقابت مجید مجیدی و عبدالرضا کاهانی در جایزه کتاب سال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش نمایشنامه و فیلمنامه این دوره از جایزه کتاب سال 9 عنوان به مرحله داوری‌ها راه یافتند.

این عناوین عبارتند از: 1- «زندگی شیرین 58 پس از مرگ» نوشته اتوم اگویان و ترجمه شمیم هدایتی 2- «بیست» اثر عبدالرضا کاهانی 3- «آواز گنجشک‌ها» اثر مجید مجیدی 4- «مأموریت» نوشته هلاینر مولر و ترجمه ایرج زهری 5- «نورگیر» نوشته آنتونیو بوئروبایخو و ترجمه پژمان رضایی 6- «زندگی زیر سبیل گربه‌ها» نوشته مهدی پوررضائیان 7- «تیغ برهنه اندلس» نوشته ابوالفضل ورمزیار 8- «اتاق شماره 6» نوشته خسرو حکیم رابط 9- «پشت چراغ قرمز» نوشته مسلم قاسمی.

آیین پایانی بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ۱۸ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.