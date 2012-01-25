اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری 100 مراسم عزاداری در سالروز رحلت پیامبر(ص) در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: در سالروز رحلت پیامبر(ص)100 مراسم عزاداری توسط هیئتهای مذهبی و با هکاری روحانیون اعزامی و مستقر در شهرستان لردگان و روستاهای تابعه برگزار شد.

وی افزود: روحانیون در سخنرانیهای خود به تبیین ابعاد زندگانی پیامبر(ص)، رسالت و شخصیت ایشان و سیره وسنت پیامبر برای مردم شهر و روستا پرداختند.

وی برگزاری ایستگاه صلواتی، نصب بنر و پارچه نوشته سیاه در خیابان‌ها و مکان‌های شلوغ شهر و قرائت زیارت عاشورا از دیگر برنامه های برگزار شده در مراسم رحلت پیامبر(ص) است.

نصیری ضمن پیش بینی برگزاری 100 مراسم در شهادت امام رضا(ع) تصریح کرد: در سالروز رحلت پیامبر (ص) در مراسم های عزاداری برگزار شده در شهرها تقریبا 300 نفر و در روستا ها 100 نفر حضور داشتند.

توزیع 400جلد نشریه فرهنگی مذهبی در کیار



رئیس تبلیغات اسلامی کیار گفت: 400 جلد نشریه مذهبی دراین شهرستان توزیع شد.

حجت الاسلام سعید حیدری گفت: ازابتدای افتتاح تبلیغات اسلامی کیار تا کنون 400جلد نشریه بین روحانیون، مداحان و هیئت های مذهبی توزیع شده است.

وی افزود: این نشریات شامل نشریه بشری، رخداد ،خیمه و چاوش هستند.

وی تصریح کرد: مطالب این ماهنامه‌ها تخصصی و درحوزه فرهنگی مذهبی، ملی ومسائل روز است.



اعزام دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرای فارسان به مشهد



40نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای فارسان به مشهد اعزام شدند.

مدیر دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی صدرا گفت: 40نفر از دانش آموزان این دبیرستان به مدت شش روزبه قصد زیارت حضرت امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.

شهین اسلامی افزود: استفاده معنوی از فضای ملکوتی حرم مطهر امام رضا (ع)دردهه آخر صفر وایام شهادت آن حضرت از اهداف این زیارت است.

ماهنامه پیام محراب در لردگان توزیع شد



سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان گفت: 30 جلد از ماهنامه پیام محراب در بین روحانیون هجرت و مستقر لردگان توزیع شد.



حجت الاسلام سعید نصیری گفت: این ویژه نامه احادیثی از ائمه (ع) و اشعار مذهبی را شامل می شود و مناسبتهای ایام ماه صفر و ربیع الاول هم در آن درج شده است.

وی تصریح کرد: شماره 47 پیام محراب توسط دفتر هنر و ادبیات هلال و با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی در 120 صفحه منتشر شده است.