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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

اختصاصی مهر/

جزئیات افزایش وام مسکن مهر در پرند/ نرخ‌های جدید 20 هزار واحد مسکونی

جزئیات افزایش وام مسکن مهر در پرند/ نرخ‌های جدید 20 هزار واحد مسکونی

وزارت راه و شهرسازی براساس مصوبه‌ای وام واحدهای مسکن مهر یک پروژه 20 هزار واحدی را در شهر جدید پرند افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش بیشتر قیمت مسکن مهر در شهر جدید پرند، سهم آورده یک پروژه 20 هزار واحدی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است تا به این وسیله متقاضیان واجد شرایط هزینه کمتری را بابت خرید مسکن مهر بپردازند.

بر این اساس وام مسکن مهر که برای صنعتی سازی 25 میلیون تومان بود با مصوبه جدید برای پروژه 20 هزار واحدی یک شرکت سرمایه گذاری خارجی در واحدهای یک خوابه 2 میلیون و 500 هزار تومان و دوخوابه و 3 خوابه 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
 
طبق آخرین آمار، 8 هزار و 900 واحد در این پروژه به مرحله نازک کاری رسیده است و 4 هزار واحد آن تا 30 بهمن ماه به افتتاح می رسد همچنین 7 هزار و 100 واحد هم در مرحله سفت کاری قرار دارند.  

متراژ و قیمت واحدهای مسکن مهر (سازنده: شرکت کوزو)
تیپ بلوک تعداد اتاق خواب تعداد واحد در هر طبقه متراژ زیربنای مفید هر واحد کل زیربنای هر واحد (ناخالص) مبلغ وام تخصیصی (ریال) سهم آورده با انباری سهم آورده بدون انباری
A یک خوابه 8 61.5 79.5 275.000.000 60.040.819 44.688.819
B دو خوابه 4 78 104 300.000.000 132.682.068 109.529.068
C سه خوابه 4 88 115 300.000.000 167.582.900 146.210.900
کد مطلب 1517050

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