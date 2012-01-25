به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش بیشتر قیمت مسکن مهر در شهر جدید پرند، سهم آورده یک پروژه 20 هزار واحدی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است تا به این وسیله متقاضیان واجد شرایط هزینه کمتری را بابت خرید مسکن مهر بپردازند.

بر این اساس وام مسکن مهر که برای صنعتی سازی 25 میلیون تومان بود با مصوبه جدید برای پروژه 20 هزار واحدی یک شرکت سرمایه گذاری خارجی در واحدهای یک خوابه 2 میلیون و 500 هزار تومان و دوخوابه و 3 خوابه 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.



طبق آخرین آمار، 8 هزار و 900 واحد در این پروژه به مرحله نازک کاری رسیده است و 4 هزار واحد آن تا 30 بهمن ماه به افتتاح می رسد همچنین 7 هزار و 100 واحد هم در مرحله سفت کاری قرار دارند.

متراژ و قیمت واحدهای مسکن مهر (سازنده: شرکت کوزو)