۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

جهانتیغی:

هدف اصلی سازمان فنی و حرفه ای ایجاد رشته های جدید در زندان ها است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان گفت: ارتقاء فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای در زندان ها با راه اندازی و ایجاد رشته های جدید الویت و هدف اصلی این سازمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی ظهر چهارشنبه در جلسه با مدیر کل زندان های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای در زندان های استان، ارتقا فعالیت های آموزشی و برگزاری و اجرای دوره های آموزشی جدید و نو با بکارگیری مربیان مجرب و کارآمد و ورود به عرصه های جدید آموزشی هدف اصلی این سازمان است.

علیرضا بابایی مدیرکل زندان های سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با تاکید بر توسعه و گسترش رشته های فنی و حرفه ای در جهت اشتغالزایی مددجویان در زندان ها گفت: بهره گیری و استفاده از مربیان مجرب و کارآمد در مراکز آموزشی رشته های فنی و حرفه ای در زندان ها و توسعه و گسترش رشته های فنی و مهارتی با بکارگیری دانش روز  به خصوص در کانون اصلاح و تربیت، تاثیر بسزایی در پویایی و خلاقیت مددجویان و گسترش اشتغالزایی در زندان ها و فراهم سازی بستر بازگشت سالم مددجویان را به جامعه در بر خواهد داشت.

کد مطلب 1517052

