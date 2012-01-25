غلامرضا مهرداد امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف فرآورده‌های نفتی در نیروگاه‌های کشور، گفت: در حال حاضر با اعمال محدودیت در گازرسانی به نیروگاهها مصرف سوخت مایع در این واحدها افزایش قابل توجه‌ای یافته است.

معاون دفتر فنی تولید توانیر با اعلام اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 53.5 میلیون لیتر نفت کوره و 55.5 میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاهها مصرف می شود، تصریح کرد: در مجموع هم اکنون روزانه حدود 109 میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاهها مصرف می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از ابتدای آغاز دوره سرما (آبان ماه) تاکنون میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاههای کشور روندی کاهشی داشته است، اظهارداشت: بر این اساس در حال حاضر حجم ذخایر گازوئیل نیروگاهها به حدود 49 درصد و ذخایر نفت کوره به 67 درصد کاهش یافته است.

وی حجم کل ذخایر گازوئیل مخازن نیروگاههای کشور را حدود یک میلیارد و 200 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: همچنین حجم ذخایر نفت کوره این واحدها به یک میلیارد و 450 میلیون لیتر کاهش یافته است.

مهرداد با اعلام اینکه هم اکنون میزان ذخیره گازوئیل در برخی از نیروگاههای بزرگ کشور به چند روز کاهش یافته است، بیان کرد: به طوری که هم اکنون موجودی ذخیره گازوئیل نیروگاههای روده شور قم، منتظر قائم، کرمان، گیلان و هرمزگان به حداقل کاهش یافته است.

معاون دفتر فنی تولید توانیر با یادآوری اینکه وزارت نفت باید ذخایر سوخت مایع نیروگاهها و به ویژه گازوئیل را تا چند روز آینده افزایش دهد، تبیین کرد: در صورت عدم تکمیل این مخازن برخی از نیروگاههای کشور با کمبود گازوئیل روبرو خواهند شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با وجود کاهش ذخایر گازوئیل نیروگاهها هیچ نگرانی بابت ذخایر نفت کوره در نیروگاه‌های بزرگ کشور وجود ندارد، تاکید کرد: با وجود کاهش موجودی ذخایر گازوئیل نیروگاهها به 45 درصد در کل نیروگاهها این ذخایر 45 درصد نبوده و به کمتر از 20 تا 25 درصد هم کاهش یافته است.

مهرداد با اعلام اینکه با قطع گاز و محدودیت در گازرسانی به نیروگاهها مصرف گازوئیل این واحدها افزایش یافته است خاطر نشان کرد: تا پیش از آبان ماه حدود 95 درصد موجودی و ذخایر سوخت مایع نیروگاهها شامل نفت کوره و گازوئیل تکمیل شده بود.

به گزارش مهر، وزارت نیرو آذر ماه امسال با اشاره به افزایش 2.3 میلیارد لیتری ظرفیت ذخیره سازی نفت کوره و گازوئیل در نیروگاه‌ها از احتمال افزایش مصرف روزانه گاز نیروگاه‌ها به 220 میلیون متر مکعب تا تابستان سال آینده خبر داده بود.