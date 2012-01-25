مشکل بیکاری با توسعه مراکز فنی و حرفه ای حل می شود

علی اصغر رستمی ابوسعید روز چهارشنبه در گفتگو با مهر اظهار داشت: جذب و آموزش جوانان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای یکی از راههای از بین بردن مشکل بیکاری است.

وی با بیان اینکه بیکاری امروز به دغدغه اصلی کشورهای جهان تبدیل شده است، اضافه کرد: مهارت آموزی و آموزش حرفه مهمترین عامل در رشد اشتغالزایی و بویژه خود اشتغالی در بین جوانان و بیکاران است.

مدیرکل امور حقوق بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چشم انداز سنود توسعه مهارتهای فنی و حرفه ای در کشور اشاره کرد و افزود: در این سند علاوه بر توسعه مراکز، به روز کردن آموزشها نیز برای ارتقا توان ذهنی جوانان و افزایش خلاقیت و نوآوری آنان توجه شده است.

وی با بیان اینکه چشم انداز راهبردی سازمان در راستای چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 است، یادآور شد: این برنامه ملی برای مهارتی کردن آموزشهای فنی و حرفه ای در کنار آموزشهای تئوری است.



رستمی ابوسعیدی با اشاره به تدوین چشم انداز راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ابراز داشت: برنامه راهبردی این سازمان توسط نخبگان کشور با 8 راهبرد اصلی و 28 سیاست تدوین شده که در آینده نزدیک در کل کشور اجرا می شود.

وی همچنین استفاده از مربیان خلاق و توانمند و گسترش ارتباط مراکز فنی و حرفه ای با دانشگاهها را در رسیدن به اهداف سازمان موثر دانست.