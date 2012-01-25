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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

معزی:

18 دانش ‌آموز شهرستان زابل به حج عمره اعزام می شوند

18 دانش ‌آموز شهرستان زابل به حج عمره اعزام می شوند

زابل - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش زابل گفت: 18 دانش ‌آموز پسر مقطع متوسطه این شهرستان 10 بهمن ماه سال جاری به حج عمره اعزام می‌ شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن معزی ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی دانش ‌آموزان اظهار داشت: دانش ‌آموزانی که در این دوره سنی به حج عمره اعزام می‌ شوند، نخبگان قرآنی، علمی، ورزشی و اعضای فعال تشکل‌ های دانش‌ آموزی هستند.

وی خطاب به دانش آموزان با بیان اینکه این توفیق نصیب هر کسی نمی ‌شود، گفت: باید شکرگزار این نعمت بزرگ الهی باشید و از این شرایط به دست آمده نهایت بهره را ببرید.

وی افزود: امیدواریم همه دانش ‌آموزان تلاش کنند تا به این درجه از توفیقات الهی دست یابند و در زمینه‌ های مختلف هم از لحاظ معنوی و هم  پیشرفت و توسعه کشور سربلند باشند.

مدیر آموزش و پرورش زابل بیان داشت: امید است اعزام این تعداد از دانش ‌آموزان الگویی باشد برای دیگران تا تلاش و همت خود را مضاعف کنند.

وی گفت: شهرستان زابل از نقاط دور افتاده کشور است که به یاری خداوند استعدادهای زیادی در این خطه از میهن اسلامی نهفته است.

کد مطلب 1517060

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