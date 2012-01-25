18 دانش ‌آموز شهرستان زابل به حج عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن معزی ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی دانش ‌آموزان اظهار داشت: دانش ‌آموزانی که در این دوره سنی به حج عمره اعزام می‌ شوند، نخبگان قرآنی، علمی، ورزشی و اعضای فعال تشکل‌ های دانش‌ آموزی هستند.

وی خطاب به دانش آموزان با بیان اینکه این توفیق نصیب هر کسی نمی ‌شود، گفت: باید شکرگزار این نعمت بزرگ الهی باشید و از این شرایط به دست آمده نهایت بهره را ببرید.

وی افزود: امیدواریم همه دانش ‌آموزان تلاش کنند تا به این درجه از توفیقات الهی دست یابند و در زمینه‌ های مختلف هم از لحاظ معنوی و هم پیشرفت و توسعه کشور سربلند باشند.

مدیر آموزش و پرورش زابل بیان داشت: امید است اعزام این تعداد از دانش ‌آموزان الگویی باشد برای دیگران تا تلاش و همت خود را مضاعف کنند.

وی گفت: شهرستان زابل از نقاط دور افتاده کشور است که به یاری خداوند استعدادهای زیادی در این خطه از میهن اسلامی نهفته است.