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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

«گذرنامه» هرتا مولر در ایران صادر شد

«گذرنامه» هرتا مولر در ایران صادر شد

10 سال پس از انتشار اولین اثر هرتا مولر در ایران، دو کتاب دیگر از این برنده جایزه نوبل ادبیات مجوز نشر گرفت که یکی از آنها، «گذرنامه» است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز انتشار رمان‌های «گذرنامه» و «قرار ملاقات» نوشته هرتا مولر که هر دو را مهرداد وثوقی به فارسی برگردانده، صادر شد.

«گذرنامه» هم مانند «سرزمین گوجه‌های سبز» - تنها کتاب منتشرشده از این نویسنده در ایران - درباره خفقان حاکم بر کشور رومانی در دوران حکومت نیکولای چائوشسکو است.

این کتاب نخستین بار در سال 1986 و با عنوان «انسان قرقاولی بزرگ در جهان است» به زبان آلمانی منتشر شد. «گذرنامه» داستان زندگی آسیابانی روستایی در دهکده‌ای آلمانی زبان در کشور رومانی است که در پی کسب مجوز برای مهاجرت به آلمان غربی و در واقع اخذ گذرنامه است.

گذرنامه طی 10 روز آینده از سوی انتشارات مروارید در بازار عرضه می‌شود.

این ناشر اخیراً مجوز چاپ رمان «قرار ملاقات» مولر را هم از ادار کتاب دریافت کرده است. این کتاب هم نخستین بار در سال 1997 به زبان آلمانی منتشر شد.

«قرار ملاقات» اثری در نقد جامعه کمونیستی است و هرتا مولر در آن احساس حقارت بشر تحت لوای چنین حکومتی را به تصویر کشیده است.

داستان درباره زن جوانی است که در یک کارگاه لباس‌دوزی کار می‌کند. روزی پلیس مخفی این زن را احضار می‌کند. او متهم است که در حاشیه آستر لباس‌های مردانه‌ای که قرار بوده به ایتالیا صادر شوند، یادداشت‌هایی می‌دوخته و از خریدار درخواست می‌کرده با او ازدواج کنند تا بتواند کشورش را ترک کند.

پیش‌بینی می‌شود این کتاب هم تا یک ماه دیگر روانه بازار شود.

کد مطلب 1517063

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