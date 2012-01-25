امید ملی با برگزاری انتخابات تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات 3 گروه نقش دارند، اظهار داشت: کاندیداها، هواداران و داوران 3 گروهی هستند که در برگزاری سالم و پرشور انتخابات نقش اساسی دارند.



وی افزود: با برگزاری انتخابات امید ملی تقویت می شود و مقام معظم رهبری نیز راه اصلی در انتخابات را برای ما ترسیم کرد و ما وظیفه داریم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تبعیت کنیم .



مدیر آموزش و پرورش دامغان بر برگزاری یک انتخابات سالم تاکید کرد و گفت:کاندیداها و هواداران آنان نباید یکدیگر را تخریب کنند و به ایجاد فضای سالم انتخاباتی کمک کنند.



امانی یادآور شد: تنها کاری که به فضای سالم انتخابات می تواند کمک کند رعایت منشور اخلاق انتخاباتی است.



دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان تصریح کرد: کاندیداها باید در ایام فعالیت تبلیغات، رهنمودهای با ارزش رهبر انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهند.



امانی اضافه کرد: انتخابات یک فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ملت با حضور در انتخابات، سطح بینش سیاسی خود را بالا می برند.



وی در پایان گفت: برای داشتن یک انتخابات خوب تمامی ملت ایران باید مشارکت کنند تا از این راه فرمایشات رهبر انقلاب تحقق پیدا کند.