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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

امانی:

امید ملی با برگزاری انتخابات تقویت می شود

امید ملی با برگزاری انتخابات تقویت می شود

دامغان-خبرگزاری مهر: گفت: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه، انتخابات در شئون زندگی ما اثر فراوان دارد گفت: با برگزاری انتخابات امید ملی تقویت می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی پیش از ظهر روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات 3 گروه نقش دارند، اظهار داشت: کاندیداها، هواداران و داوران 3 گروهی هستند که در برگزاری سالم و پرشور انتخابات نقش اساسی دارند.

وی افزود: با برگزاری انتخابات امید ملی تقویت می شود و مقام معظم رهبری نیز راه اصلی در انتخابات را برای ما ترسیم کرد و ما وظیفه داریم از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تبعیت کنیم .

مدیر آموزش و پرورش دامغان بر برگزاری یک انتخابات سالم تاکید کرد و گفت:کاندیداها و هواداران آنان نباید یکدیگر را تخریب کنند و به ایجاد فضای سالم انتخاباتی کمک کنند.

امانی یادآور شد: تنها کاری که به فضای سالم انتخابات می تواند کمک کند رعایت منشور اخلاق انتخاباتی است.

دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان تصریح کرد: کاندیداها باید در ایام فعالیت تبلیغات، رهنمودهای با ارزش رهبر انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهند.

امانی اضافه کرد: انتخابات یک فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و ملت با حضور در انتخابات، سطح بینش سیاسی خود را بالا می برند.

وی در پایان گفت: برای داشتن یک انتخابات خوب تمامی ملت ایران باید مشارکت کنند تا از این راه فرمایشات رهبر انقلاب تحقق پیدا کند.

کد مطلب 1517064

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