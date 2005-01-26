ترجمه هاي غدير پژوهي به زبان هاي خارجي بسيار اندك است

محمد جواد اسكندرلو، استاد گروه علوم قرآني مدرسه امام خميني (ره) قم ، در گفت گو با خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر " درباره ضروررت هاي غدير پژوهي گفت : در گذشه بيشتر مسائل غدير پژوهي در جهت پاسخگويي به شبهات وهابيون بود و چنين بحثهايي نيز مجال آكادميك شدن و يا ورود در مباحث انديشه سياسي به صورت مدون نيافت. اما از مورد اين كه بخواهيم تشخيص دهيم كه ضرورت بايسته هاي غدير پژوهي چيست من گمان مي كنم تفاسير موضوعي درباره غدير مي تواند در مسائل غدير پژوهي بسيار راه گشا باشد.

وي با تاكيد بر آيه اولي الامر كه آيه بنيادي در مباحث امامت و ولايت است گفت : در صورتي كه مفسر پژوهش هاي تفسيري خود را به مباحث قرآني سوق دهد قطعا ما نه تنها در غدير پژوهي شكوفا خواهيم شد بلكه مي توانيم ثمرات مثبتي را نيز در تفسيرهاي قرآني بيابيم.

استاد گروه علوم قرآني مدرسه امام خميني (ره) قم درباره گسترش چنين بحث هايي و ورود آنها به مباحث و محافل آكادميك اظهار داشت : چنين مسائلي مي تواند به عنوان اصلي سياسي كه معطوف به ديانت است، موضوع نويني براي انديشه سياسي باشد. لذا ما در گزاره هاي انديشه هاي سياسي اسلامي بدون موضوع غدير با كاستي هايي روبه رو خواهيم شد. غدير پژوهي ما در صورتي كه با قرآن پژوهي ما هماهنگ باشد قطعا ثمرات مثبتي به همراه خواهد داشت و مي تواند به انديشه سياسي رنگ و بوي تاريخي - قرآني دهد.

وي در پايان ضمن اشاره به كاستي هاي غدير پژوهي در دايرةالمعارف هاي اسلامي به زبان انگليسي گفت : ترجمه هاي بسيار اندكي درباره غدير پژوهي به زبانهاي ديگر موجود است و مدخلهاي تحقيقي نيز در اين مورد بسيار اندك ديده مي شود. جاي اين است كه محققان ما به اين موارد هم كه جنبه هاي جهاني دارند بسيار توجه كنند.