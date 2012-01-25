قطعاتی از نوری و پری زنگنه اجرا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا اسدی سبک کارهایش را "پاپ- کلاسیک" دانست و به ستاد اطلاع رسانی جشنواره گفت: کسانی که مخاطب موسیقی بانوان هستند، کارهای کلاسیک را نمی پسندند و دلشان میخواهد چیزی را بشنوند که با آن خاطره دارند؛ هرچند آهنگهای خاطره برانگیز بارها شنیده و اجرا شدهاند و لازمه تکرار چندباره آنها این است که با حس و حالی تازه در هم آمیزند.
این خواننده آواز کلاسیک پس از سال ها در جشنواره موسیقی فجر شرکت میکند ، ادامه داد: من دلم میخواهد زمانی در جشنواره شرکت کنم که حرف تازه ای برای گفتن داشته باشم و نخواهم کارهای قبلی را تکرار کنم. از سوی دیگر تعداد نوازندههای حرفهای خانم کم و هماهنگ کردن با آنها، دشوار است،زیرا بیشتر بانوان فعال در زمینه موسیقی با توجه به تعداد انگشتشمار اجراها و مشکلاتی که در ارتباط با موسیقی بانوان وجود دارد، ترجیح میدهند وقت خود را به آموزش موسیقی اختصاص دهند.
اسدی وجود جشنواره موسیقی فجر را در رشد و گسترش موسیقی موثر دانست و افزود: وجود جشنوارههای مختلف در زمینه موسیقی به فعالان در این زمینه انگیزه میدهد. بههر حال هنرمندان در سایه حمایتهای مادی و معنوی متولیان فرهنگی میتوانند به نوآوری دست بزنند و به رشد موسیقی کمک کنند.
فریبا اسدی به عنوان خواننده، نازلی بخشایش نوازنده پیانو و ماندانا نیریزی نوازنده ویولن سل، 27 بهمن ماه، ساعت 16 در فرهنگسرای نیاوران به اجرای برنامه میپردازند.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن به دبیری حسن ریاحی در تهران، کرج، شیراز، قزوین، گرگان و یاسوج برگزار می شود.
