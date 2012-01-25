4 کتابخانه جدید برای نابینایان مازنی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تجهیز چهار کتابخانه برای نابینایان و ساخت کتابخانه مشارکتی، اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران و بهزیستی استان تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.

محمد اسماعیل امامزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در حاشیه انعقاد این تفاهمنامه با تاکید بر لزوم ایجاد کتابخانه مشارکتی با این سازمان گفت: ایجاد کتابخانه اختصاصی برای جامعه هدف بهزیستی امری منحصر به فرد در کشور بوده که برای اولین بار در کشور انجام می شود و امیدواریم با همکاری هم بتوانیم بزودی شاهد راه اندازی این کتابخانه باشیم.

وی با بیان اینکه شاخص کتاب و کتابخوانی در مازندران بسیار پایین است تصریح کرد: به رغم اینکه به لحاظ شاخص کتابخوانی رتبه پنجم کشور را دارا هستیم ولی به لحاظ منابع و فضای کتابخانه ای به ترتیب در رتبه های 21 و 29 کشور بوده که نشان دهنده حرکت شتابنده استانهای دیگر نسبت به مازندران در این شاخص ها است.

امامزاده، سرانه کتابخوانی در مازندران را یک دقیقه بیشتر از میانگین کشوری دانست و اظهار داشت: میزان مطالعه کتاب در کشور حدود 14 دقیقه است که رشدی معادل 10 ثانیه در سال دارد.

وی با اشاره به کمبود بودجه مازندران در بحث اعتبارات و مقایسه آن با استانهای دیگر افزود: استانی مثل خوزستان که به لحاظ فضای کتابخانه ای بسیار از ما جلوتر هستند، استاندار خوزستان امسال برای تملک و دارایی این استان هشت میلیارد تومان اعتبار به آنها اختصاص داده حال اینکه این استان رتبه سوم کشور را در شاخص فضای کتابخانه ای داراست.

وی افزود: به رغم اینکه مازندران با عقب ماندگی در شاخص فضای کتابخانه ای و منابع روبرو بوده اما امسال از 4.5 میلیارد اعتباری که برای آن در نظر گرفته شد فقط 60 میلیون تومان به ما داده شد که از 72 کتابخانه ای که قرار بود تا پایان سال ساخته شوند توانستیم فقط یکی را انجام دهیم، در حالی که در 80 نقطه استان از خر ن برای ساخت کتابخانه زمین تهیه کرده بودیم.

دبیر سند نهضت مطالعه مفید در مازندران با اعلام اینکه امیدواریم با همکاری بهزیستی بتوانیم به صورت سالانه کتابخانه های بهزیستی را شارژ کنیم عنوان کرد: آمادگی داریم تا برای تجهیز منابع کتابخانه های مشارکتی و تحت پوشش بهزیستی هرگونه همکاری با این سازمان انجام دهیم.

وی از مجهز شدن 4 کتابخانه مازندران برای نابینایان در شهرهای آمل، ساری، بهشهر و چالوس خبر داد و اظهار داشت: برای تجهیز منابع این کتابخانه ها برای نابینایان10 میلیون تومان کتاب خریداری شده و با تهیه 24 میلیون تومان تجهیزات مربوط به کتابخانه نابینایان، آمادگی داریم در کمتر از یک ماه بخش نابینایان این چهار کتابخانه را راه اندازی و افتتاح کنیم.

950 کتابخانه کودک در مازندران داریم

روح الله ردایی، مدیر کل بهزیستی مازندران با اعلام اینکه هم اکنون حدود 950 مهد کودک در استان داریم که همگی به بخش کتابخانه کودک مجهز هستند، از آمادگی این سازمان برای همکاری گسترده با اداره کل کتابخانه های عمومی استان جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان خبر داد.

وی افزود: بهزیستی مازندران با در اختیار گذاشتن زمین آمادگی دارد جهت ساخت کتابخانه مشارکتی با اداره کل کتابخاانه های عمومی استان وارد مذاکره شود و نیازهای معلولان و کم توانان ذهنی و نابینایان، سالمنودان و دیگر افراد محروم جامعه از کتاب و کتابخوانی را برطرف کند.

ردایی با انتقاد از اینکه در حال حاضر کتابی برای افراد کم توان ذهنی وجود ندارد اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در آینده برای این بخش از جامعه کتابهای مناسب و قابل استفاده تهیه شود و در اختیار آنان نهاده شود.

وی از ایجاد کتابخانه برای سالمندان این مرکز خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را برای ترویج کتابخوانی و مطالعه در جامعه خاصه قشر هدف انجام خواهیم داد.

ردایی ادامه داد: مصمم هستیم با خرید یک دستگاه برجسته نگار به ارزش 8.5 میلیون تومان و خرید یک دستگاه پکینز و بهدید برای یکی از چهار کتابخانه های مربوط به نابینایان برای همکاری هرچه بیشتر با اداره کل کتابخانه های عمومی استان اولین گام را برداریم.