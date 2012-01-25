"چرا اخلاق؟" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به طرح و ارائه نظریه اخلاقی خود می‌پردازد. او در طرح نظریه اخلاقی خود به آموزه‌های اخلاقی متفکران و فیلسوفان اخلاق گذشته و آموزه های اخلاقی مطرح در ادیان ابراهیمی از جمله یهودیت و فلسفه پراگماتیستی آمریکایی توجه کرده است.

محور و تأکید نظریه اخلاقی گیبس بر مسئولیت پذیری است، بر این اساس نظریه اخلاقی مطرح شده توسط او به جای تأکید بر کارهای درست و نادرست بر مسئولیت پذیری تأکید دارد.

او بر خلاف بیشتر نظریه پردازان اخلاق که دلایل عقلی یک فعل درست را مبنای عمل اخلاقی برمی‌شمارند بر مسئولیت پذیری توجه و تأکید دارد.

این کتاب با عنوان "چرا اخلاق؟: نشانه های مسئولیت پذیری" از سوی انتشارات پرینستون منتشر شده است.