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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

"چرا اخلاق؟" منتشر شد

"چرا اخلاق؟" منتشر شد

کتاب "چرا اخلاق؟" اثر رابرت گیبس از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به طرح و ارائه نظریه اخلاقی خود می‌پردازد. او در طرح نظریه اخلاقی خود به آموزه‌های اخلاقی متفکران و فیلسوفان اخلاق گذشته و آموزه های اخلاقی مطرح در ادیان ابراهیمی از جمله یهودیت و فلسفه پراگماتیستی آمریکایی توجه کرده است.

محور و تأکید نظریه اخلاقی گیبس بر مسئولیت پذیری است، بر این اساس نظریه اخلاقی مطرح شده توسط او به جای تأکید بر کارهای درست و نادرست بر مسئولیت پذیری تأکید دارد.

او بر خلاف بیشتر نظریه پردازان اخلاق که دلایل عقلی یک فعل درست را مبنای عمل اخلاقی برمی‌شمارند بر مسئولیت پذیری توجه و تأکید دارد.

این کتاب با عنوان "چرا اخلاق؟: نشانه های مسئولیت پذیری" از سوی انتشارات پرینستون منتشر شده است.

کد مطلب 1517098

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