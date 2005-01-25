نمايشگاه بين المللي كامپوزيت ايران آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين نمايشگاه كه با هدف آشنايي دانشجويان، متخصصان و مردم جامعه با كامپوزيت ها برپا شده است، 60 شركت داخلي و 15 شركت خارجي حضور دارند. برگزاري سمينار تخصصي و آموزشي كامپوزيت نيز با حضور متخصصان خارجي و متخصصان ايراني از برنامه هاي جانبي اولين نمايشگاه بين المللي كامپوزيت در ايران خواهد بود .

كامپوزيت ها رده اي از مواد پيشرفته هستند كه از تركيب مواد مختلف جهت رسيدن به خواص برتر ساخته شده اند. اين مواد در صنايع هوا فضا پا به عرصه صنعت گذاشته اند و امروز كاربرد آنها به حوزه هاي مختلفي نظير صنايع ساختمان، حمل و نقل، الكتريك، الكترونيك، نفت و گاز، پتروشيمي، صنايع دريايي، شيميايي، ورزشي و پزشكي كشيده شده است به طوري كه هم اكنون 99 درصد در صنايع غير هوافضا كاربرد دارند .