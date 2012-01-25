استفاده از هورمون در مرغداریهای گیلان منسوخ شده است

علی بشری معافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از هورمون در مرغداریها دیگر معنی ندارد و از چرخه مصرف حذف شده است چرا که میزان جزئی از هورمون بسیار گران و استفاده از آن در سطح گسترده مقدور نیست.

وی همچنین بر ضرورت افزایش کیفیت محصولات دامی تاکید کرد و اظهارداشت: در شرایط کنونی تولیدات محصولات ارگانیکی امری ضروری است.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدات ارگانیک در استان ناچیز است، گفت: مرغهایی که هم اکنون توسط تمامی مرغداریها در سطح استان به بازار عرضه می شود از سطح مجاز آنتی بیوتیکی پایین تر هستند.

وی افزود: گیلان در تولید مرغ سبز در کشور منحصر بفرد است و همینطور تنها استانی است که بطور مستمر مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کند.

بشری معافی در ادامه با بیان اینکه همیشه مرغ سبز در بازار گیلان وجود دارد، یادآورشد: این منحصر به فرد بودن به دلیل آب و هوای خوب، کیفیت تولید بالا و افزایش سطح تحصیلات تولید کنندگان است.