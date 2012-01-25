42 شاعر برگزیده فراخوان «شاعران امروز» شدند

مجید ضرغامی مدیر انتشارات سرزمین اهورایی و متولی فراخوان «شاعران امروز» در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان داوری این فراخوان خبر داد و گفت: نتایج نهایی داوری در پایان دی‌ ماه به دبیرخانه این انتشارات رسید و از آن تاریخ، امتیازهای رسیده ثبت و با مشخص شدن مجموع امتیازهر اثر، 42 شاعر امتیاز لازم را برای درج شعرشان در جلد نخست کتاب «شاعران امـروز» دریافت کردند.

وی اسامی شاعرانی که شعر یا شعرهایی از آن‌ها امتیاز لازم را کسب کرده به ترتیب الفبا اینگونه اعلام کرد: آرش نصرت اللهی، آزاده بشارتی، آزاده‌ فراهانی، ابوالفضل کمالی، ابوالفضل نظری، احمد بیرانوند، اعظم خواجه‌اُف «خجسته» (‌از ‌تاجیکستان)، اعظم کمالی، امید بلاغتی، امیرحسین نیکزاد، پروانه ستاری، پویا عزیزی، حسین بهشتی، حکیم علیپور (از افغانستان)، رضا اسدی (از افغانستان)، زری شاه‌‌حسینی، شادی هادی نژاد، شهرام شهیدی، عفت کیمیائی، علی سلیمانی، فاطمه سلیمانی، فاطمه روشن (از افغانستان)، فرحناز پناه، کیانا برومند جاوید، لیلا جوینده، مبین اعرابی، مجتبی شفیعی، محمد آشور، محمدرضا جعفری، مریم رحمانی، مسلم رحمتی، منیره حسینی، منیژه پرورش، مهدی عباسی زهان، مهری جعفری، مهناز بدیهیان، میثم ریاحی، میثم مهرنیا، نرگس عظیمی، وحید بکتاش (از افغانستان)، هادی هزاره (از افغانستان)، هاوری کریمی (از بحرین).

این ناشر افزود: اشعار انتخاب شده برای انتشار در جلد نخست شاعران امـروز از شاعران پارسی زبان مقیم ایران از شهرهای تهران، اهواز، زنجان، خرم‌آباد، رشت، اسلام‌شهر، خراسان، گلستان، بجنورد، لاهیجان، بندرگز، برازجان، کرج، مشهد، کرمانشاه و شاعران پارسی‌زبان ایرانی مقیم کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، مالزی و هند بوده و همچنین چند اثر از شاعران پارسی زبان غیر ایرانی از افغانستان، تاجیکستان و بحرین امتیاز لازم جهت حضور در جمع شاعران امـروز را کسب کرده‌اند.

به گفته وی، این انتشارات در فرصت مناسب با شاعران نام برده برای تایید نهایی آثار و دریافت مدارک لازم برای آماده سازی کتاب و اخذ مجوز تماس خواهد گرفت.

ضرغامی درباره چگونگی امتیازدهی و انتخاب اشعار گفت: طبق برنامه قبلی هر داور برای هر شعر امتیازی از 1 تا 100 در نظر گرفته و امتیاز نهایی هر شعر، مجموع امتیاز تمام داوران است. اشعار، بدون نام شاعر و با شماره و حروف مشخصه به دست داوران رسیده و به همان طریق امتیازدهی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از برخی از افراد چند شعر انتخاب شده است، بیان کرد: برخی از اشعار امتیازهای اولیه را دریافت نکرده و بعضی دیگر مجموع امتیازهایشان به حد کافی نرسید. بعضی از شاعران با چند شعر و بعضی تنها با یک شعر و یا یک شعر کوتاه امتیاز لازم را کسب کرده‌اند و بعضی هم تنها با یک یا دو شعر در این فراخوان شرکت کرده‌اند که هر دو شعرشان امتیاز لازم جهت نشر در کتاب را از داوران این فراخوان دریافت کرده‌است.

مدیر انتشارات سرزمین اهورایی در مورد چگونگی جمع‌بندی آثار انتخابی افزود: در نشستی که روز دوشنبه 3 بهمن‌ماه با شمس آقاجانی، علیرضا بهنام و محمد آزرم به نمایندگی از داوران این مجموعه داشتیم (بهزاد خواجات به دلیل دوری مسیر و پگاه ‌احمدی به دلیل سفر خارج از کشور نتوانستند در این نشست حاضر شوند) جدول دقیق امتیازها با مشخصات هر شعر و شماره شاعر و برگه‌های آماری تنظیم شده و در نهایت مجموع آرا بررسی شد و در آخر از اشعاری که امتیاز لازم را به دست آورده بودند با ذکر نام و سوابق شاعر رونمایی شد.

ضرغامی در پایان گفت: داوران زمان لازم برای بررسی امتیازهای خود و مشاهده‌ی امتیازهایی که داوران دیگر برای اشعار در نظر گرفته بودند، داشتند و در نهایت اشعاری که مجموع امتیازهای مشترک را دریافت کرده بودند از کل شعرهای ارسالی انتخاب شده و دبیرخانه انتشارات سرزمین اهـورایی در زمان لازم اشعاری که امتیاز در نظر گرفته شده را کسب کرده بودند را مشخص و اسامی شاعران را اعلام کرد.