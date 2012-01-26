تغییر قوانین تدفین مسلمان کاردیف بررسی می‌شود

شورای شهر کاردیف در ولز برای بهبود وضعیت نیازهای دینی جامعه مسلمان خود پیشنهاد تغییر قوانین را برای دفن متوفیان مسلمان در همان روز درگذشت بررسی می کند.

سلیم کدوایی دبیرکل شورای مسلمانان ولز اظهار داشت: جامعه مسلمان کاردیف چون سایر جوامع دینی می خواهد متوفیان خود را هرچه سریع تر یا نهایت 24 ساعت پس از درگذشت به خاک بسپارد.

در کاردیف 25 هزار مسلمان زندگی می کنند و براساس قوانین تصویب شده مسلمانان متوفیان خود را باید روز پس از درگذشت به خاک بسپارند، اما شورای شهر کاردیف درحال حاضر درخواست مسلمانان را برای تغییر قوانین بررسی می کند تا به آنها اجازه دهد متوفقیان خود را همان روز به خاک بسپارند. براساس این پیشنهاد ، افراد می توانند متوفیان خود را همان روز درگذشت به خاک بسپارند و بتوانند گزارش درگذشت را در روزهای پایانی هفته یا تعطیلات بانکها اعلام کنند.

درگزارشی که در اختیار اعضای شورای شهر کاردیف قرار گرفته آمده است: از خدمات کاربران و اظهارات رهبران گروه های دینی مشخص است که مراسم تدفین متوفیان در همان روز درگذشت بهتر پاسخگوی نیازهای دینی مسلمانان خواهد بود. اگر این تغییر قانون تصویب شود، مراسم تدفین در همان روز درگذشت از ماه آوریل اجرایی می شود.

افزایش اسلام هراسی در غرب نگران کننده است

سازمان همکاری اسلامی نسبت به لحن ضد اسلامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین نتایج اخیر انتخابات پارلمانی در برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرد.

اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت: افزایش اسلام هراسی در سیاست غربی یک نگرانی بزرگ است.

احزاب جناح راستی به موفقیتهای سیاسی مهمی در پارلمانهای اتریش، بلغارستان، دانمارک، مجارستان، هلند، سوئد، فرانسه و همچنین پارلمان اروپا دست یافته اند. همچنین بری از گروه ها چون لیگ دفاع انگلیسی در بریتانیا و کاساپوند در ایتالیا به نوعی گسترش یافته اند. همه آنها در دستورالعمل ضد اسلامی که آسایش جامعه مسلمانان را در پرداختن به آداب دینی خود تهدید می کند یکسان هستند و فرصتهای آنها را برای تبعیض افزایش می دهد.

بانکداری اسلامی در پاکستان رشد قابل توجهی داشته است

مسلمانان پاکستان با الهام گرفتن از آموزه های اسلامی و تعالیم شریعت اسلام به نحوی رو به افزایش به بانکداری اسلامی روی آورده اند و این افزایش تقاضا موجب شده که این بخش از سرعت رشد قابل ملاحظه ای در این کشور اسلامی تبدیل شود.

موزامیل اسلام از کارشناسان اقتصاد در کراچی اظهار داشت: مهمترین علتی که در پس رشد بانکداری اسلامی قرار دارد مسئله دین است.

بانک الاسلامی، بانک اسلامی جهانی، بانک بارکا، بانک اسلامی داوود، بانک اسلامی امارات جهانی شش بانک اسلامی است که در پاکستان فعالیت می کنند. این شش بانک جدود 500 هزار مشتری در بخش اقتصادی و پس اندازی دارند و 5 درصد از سهام بخش بانکداری در کشور را به خود اختصاص داده اند.

بانکداری اسلامی در پاکستان طی 5 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، سهم بانکداری اسلامی در نظام بانکداری این کشور از 5/0 درصد سال 2002 به بیش از 7 درصد افزایش یافته است. پاکستان برای گسترش بانکداری اسلامی از وام دهندگان اسلامی خواسته 20 درصد شعب خود را در مناطق روستایی افتتاح کنند که مشتریان بیشتر از بانکهای غیر اسلامی برسر واهمه از بهره دوری می کنند. ارزش بانکداری اسلامی در این کشور به 74/5 میلیارد دلار می رسد که این میان 3/7 درصد نظام بانکداری پاکستان را شامل می شود.

تبلیغات اسلامی به سبک دانشجویان مسلمان آمریکا

یک انجمن اسلامی دانشجویان برای کمک به همشهریهای بی خانمان و مستمند خود اقدام به ارائه غذای گرم کردند تا چهره حقیقی اسلام را در ویرجینیای غربی به نمایش بگذارند.

شاهد الهامدانی نایب رئیس انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه مارشال ویرجینیای غربی اظهار داشت: ما از خود پرسیدیم که برای کمک به جامعه خود چه کاری می توانیم انجام دهیم. همه ما مسلمانان آمریکایی هستیم و می خواهیم به همشهریان آمریکایی خود کمک کنیم.

این انجمن با همکاری انجمن اسلامی هانتینگتون برنامه ارائه غذای گرم به نیازمندان را در محوطه بیرونی کلیسای متودیست شهر هانتینگتون برگزار کرد.

این ایده از گروهی از زنان جوان مسلمان شکل گرفت و الهام بخش اقدامات عملی انجمن دانشجویان مسلمان شد.

گروه زنان جوان مسلمان مسئول جمع کردن کمکهای خیریه برای برگزاری این رویداد بودند و همچنین تهیه غذای گرم را نیز برعهده داشتند.

اقبال جوانان مسلمان آمریکایی به پذیرفتن نقش روحانی افزایش یافته است

پذیرش نقش ائمه جماعات در مساجد کوچک و بزرگ آمریکا و فعالیت به عنوان یک روحانی برای پاسخ به نیاز معنوی مسلمانان در میان نسل جدید از جوانان مسلمان آمریکایی رو به افزایش است و جامعه آنها را به عنوان سفیران جوانی تلقی کرده که در تلاش هستند اسلام حقیقی را معرفی کنند.

یون حداد استاد تاریخ اسلام و روابط اسلام و مسیحیت در دانشگاه جورج تاون اظهار داشت: امروزه شمار کودکانی که خواستار حضور در کلاسهای اسلامی و ادامه تحصیلات در عرصه مطالعات اسلامی هستند تا روزی به عنوان روحانی جامعه مسلمان فعالیت کنند افزایش یافته است.

حداد افزود: اگر به آگهی‌هایی که برای استخدام یک روحانی مسلمان منتشر می شود نگاه کنید در می یابید که آنها از افرادی دعوت به همکاری کرده اند که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند، بتواند ارتباطهای بین دینی برقرار کرده و با نسل جدید ارتباط و تعامل خوبی داشته باشد؛ چرا که جامعه مسلمان امروز نمی خواهد نسل جدید را از دست بدهد.

سبک ائمه جماعات و روحانیون مسلمان امروز که از نسلهای جدید به جامعه مسلمان خدمت می کنند با سبک روحانیون قدیمی متفاوت است، آنها با جوانان تعامل فعال دارند، به تیمهای ورزشی شهر توجه می کنند و پایان ماه مبارک را به بازی های ورزشی محبوب در شهر خود اختصاص می دهند.

نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا اسلام را بشناسند

شورای روابط اسلامی آمریکایی بعنوان بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان از ریک سانتوروم نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا خواست پیش از ارائه نظرات خود درباره اسلام و مسلمانان اقدام به کسب دانش درباره اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان کند .

ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای اظهار داشت: ما به ریک سانتوروم پیشنهاد می کنیم که اطلاعات خود را درباره اسلام و جامعه مسلمان به واسطه خواندن قرآن ارتقا بدهد، ما هم برای دفتر مرکز ستاد تبلیغاتی وی یک نسخه قرآن ارسال خواهیم کرد.

ریک سانتورم پیش از این عنوان کرده بود که مفهوم تساوی از دین اسلام یا ادیان شرقی نیامده است، مفهوم تساوی از خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب آمده است.

ابراهیم هوپر یادآور شد که این نامزد جمهوری خواه که خواستار بدست آوردن عالی ترین سطوح از رأی است اطلاعات نادرستی درباره ادیان دارد. همین اطلاعات وی درباره قرآن و اسلام نشان دهنده اطلاعات اندک و نادرست وی درباره دیگر ادیان است. مسیحیان، یهودیان و مسلمانان یک خدای واحد را می پرستند و سنتهای دینی یکسانی دارند که همگی عدالت و تساوی را ترویج می کند.

مرکز اسلامی بزرگ مسلمانان ایالت میسوری افتتاح شد

جامعه درحال رشد شهر رولا در ایالت میسوری آمریکا با افتتاح یک مرکز اسلامی جدید برای پاسخ به نیازهای درحال رشد خود و دعوت از پیروان سایر ادیان رؤیای چهارساله خود را تحقق بخشیدند.

هیتام شتیه عضو کمیته مشاور ساخت مرکز اسلامی رولا ابراز امیدواری کرد ساکنان غیر مسلمان شهر که نسبت به زندگی مسلمانان کنجکاو هستند از این مرکز اسلامی دیدن کرده و پاسخهای دست اولی برای سؤالهای خود دریافت کنند.

مسلمانان این منطقه از سال 2007 تصمیم داشتند این مرکز را برای پاسخ به نیازهای درحال رشد جامعه ای که تعداد مسلمانان آن رو به افزایش است بنا کنند، چرا که مسلمانان این شهر طی پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده است. پس از ماه ها کار سخت این مرکز در نهایت برای نمازگزاران مسلمان آماده شد.

دکتر سید حق عضو کمیته ساخت این مرکز اسلامی گفت: پیشتر هنگام اقامه نمازهای جماعت، جمعیت مسلمانان علاوه بر این که مسجد را به طور کامل پر می کرد، صفوف نماز به پیاده روهای اطراف مسجد نیز کشیده می شد.

این مرکز اسلامی علاوه بر یک مسجد بزرگ دربرگیرنده فضای بازی برای کودکان، قسمت جداگانه زنان برای اقامه نماز و چندین کلاس درس است که برای کودکان هنگام اقامه نماز جمعه توسط والدین کلاس معارف اسلامی برگزار می کند.

مسلمانان اروپا رهبر دینی تحصیلکرده ندارند

استاد جامعه شناسی دانشگاه لوون از کشورهای اسلامی خواست نسبت به مسلمانان اروپایی مسئولیت پذیر باشند و آنها را در راه اندازی تسهیلات الهیات اسلامی برای غلبه بر مشکل کاهش روحانیون مسلمان در اروپا یاری کنند.

فلیس دستو استاد جامعه شناسی دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک گفت: یکی از مشکلات مهمی که مسلمانان در اروپا به جز بریتانیا با آن رو برو هستند فقدان رهبران دینی تحصیلکرده است.

وی با اشاره به رشد جمعیت مسلمان در اروپا بر ضرورت وجود متفکران اروپایی مسلمان برای هدایت این جامعه مسلمان تأکید کرد.

دستو یادآور شد که کشورهای اسلامی می توانند به مسلمانان اروپایی کمک کنند تسهیلات آموزش اسلامی در اروپا راه اندازی کنند. چرا که مسلمانان اروپا باید با جهان اسلام در ارتباط باشند.

مسلمانان بلژیک 450 هزار نفر تخیمن زده شده اند که در میان جمعیت 10 میلیونی این کشور زندگی می کنند. بیش از 20 درصد از جمعیت بروکسل را نیز مسلمانانی تشکیل داده اند که اصلیت آنها به مراکش، ترکیه، پاکستان، بنگلادش و سایر کشورهای آفریقایی می رسد.

مسلمانان کالگری کانادا مسجد خود را به مرکز شهر منتقل می‌کنند

مسلمانان ساکن در شهر کالگری کانادا به منظور بهره گیری از یک فضای نیایشی بزرگتر و نزدیک به محل کار خود پس از تصویب شورای شهر مسجد را به مرکز شهر منتقل خواهند کرد.

ایمان سید سهروردی از مرکز اسلامی المدینه کالگری اظهار داشت: مدتی است ما برای ساخت مرکز اسلامی در مرکز شهر تلاش می کنیم، چرا که در این منطقه امکان بزرگتر کردن مرکز اسلامی وجود داشت.

این فضای جدید به اقامه نمازهای جماعت یومیه، نماز جمعه و نمازهای اعیاد اسلامی اختصاص خواهد یافت. این مرکز همچنین کلاسهای آموزش اسلام و قرآن را برای گروه های مختلف سنی جامعه مسلمانان برگزار کرده، کلاسهای ویژه بانوان خواهد داشت و در رویدادهای اجتماعی و بین دینی شرکت می کند.

مسلمانان شهر کالگری که برای شرکت در نماز جمعه از کار خود چند ساعتی را مرخصی می گیرند و در نماز جماعت ظهر جمعه شرکت می کنند از این پس با نقل مکان مسجد به مرکز شهر به سادگی می توانند بین محل کار خود و مسجد تردد کنند. از سوی دیگر جمعیت مسلمانانی که در مرکز شهر زندگی می کنند درمقایسه با محل سابق این مسجد بیشتر است.

افسران آمریکا ترس از مسلمانان را آموزش می‌بینند

فیلم آموزشی که از سوی پلیس نیویورک مورد استفاده قرار گرفته و مسلمانان را متهم به آغاز جنگ علیه غرب کرده موجی از محکومیتها را در ایالات متحده به دنبال داشته به طوری که بسیاری اعتقاد دارند این رویکرد با هدف کاشتن بذر ترس از مسلمانان در کشور صورت گرفته است.

فیضه پاتل مدیر مرکز عدالت در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک اظهار داشت که مسئله چگونگی آموزش بزرگترین نیروی پلیس جهان حائز اهمیت است. پلیس مستندی به افسران خود نشان داده و تلاش کرده که آنها به نوعی حالت تدافعی نسبت به ما بگیرند.

چندی پیش این گزارش منتشر شد که دپارتمان پلیس نیویورک از فیلمی با عنوان "سومین جهاد" برای آموزش یک هزار افسر استفاده کرده است. یک افسر پلیس در مرحله اول این گزارش را تکذیب کرد اما پس از آن اظهار داشت این فیلم به اشتباه چندین بار برای تعداد معدودی از افسران به نمایش در آمده است.

این درشرایطی است که در اسناد داخلی پلیس این امر مشخص است که این فیلم پیوسته بین سه ماه و یکسال برای آموزش 1500 افسر مورد استفاده قرار گرفته است. این فیلم 72 دقیقه ای دربرگیرنده یک مصاحبه با رموند کلی عضو کمیسیون پلیس نیویورک است که مدعی می شود سه جهاد وجود دارد، یکی در زمان پیامبر اسلام(ص)، یکی در زمان قرون وسطی و ما در غرب امروز شاهد سومین جهاد هستیم.

اسلام ستیزی در رسانه‌های بریتانیا رصد می‌شود

قانونگذاران، طرفداران حقوق بشر و رهبران مسلمان بریتانیا خواستار بررسی عمومی انحرافی رسانه های این کشور درباره اسلام و مسلمانان شدند.

قانونگذاران، طرفداران حقوق بشر و رهبران مسلمان طی یک نامه مشترک اعلام کردند: انجام یک تحقیق برای مشخص شدن تبعض شایع و نظام مند در گزارش کردن از مسلمانان و اسلام در رسانه های بریتانیایی ضروری است.

این نامه می افزاید: قربانیان تبعیض در پوششهای خبری رسانه ها چه شاخص باشند و چه نباشند از حق بررسی اظهارات خود توسط منابع مطمئن و قابل اطمینان برخوردارند.

تحقیقات اخیری که از سوی دولت بریتانیا انجام شده نشان می دهد که جریانی از داستانهای منفی و نامتعادل در رسانه های بریتانیا وجود دارد که چهره اقلیت مسلمان را تیره و تار کرده و درباره دین اسلام باورهای نادرستی را ترویج می دهند و آن را به عنوان دشمنی داخلی نشان می دهند.

همچنین تحقیقاتی که پیش آن انجام شده رسانه و صنعت فیلم را برای ترویج تعصب علیه مسلمانان و به تصویر کشیدن آنها به عنوان افرادی خشن، خطرناک و تهدید آمیز مورد انتقاد قرار داده است.

پیش نویس قانون منع روبنده در هلند مورد انتقاد قرار گرفت

پیش نویس قانون ممنوعیت روبنده و برقع در هلند به شدت مورد انتقاد شورای دولتی بعنوان مهمترین مجمع مشاور دولت این کشور قرار گرفته است.

شورای دولتی توصیه های خود را در ماه نوامبر به وزارت کشور ارسال کرده اما براساس قرار قبلی پیش نویس این قانون طی هشت هفته پس از آن یعنی در هفته جاری به پارلمان ارائه شود. شورای دولتی پیش نویس این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

براساس تخمینهای کنونی شمار زنانی که در هلند از روبنده یا برقع استفاده می کنند به 100 نفر هم نمی رسند.

مقدمات این قانون که سال گذشته فراهم شد به شدت مورد حمیات پیت هین وزیر کشور وقت قرار گرفت ؛ این درحالی است که وی از ماه آینده به عنوان نایب رئیس شورای ایالتی آغاز به فعالیت می کند.